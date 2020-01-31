De Gitsin Şiiri | Kamusaati Şiir Köşesi

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DE Gitsin
Söz ederse benden eski dostların
Rüya gibi yalanımdı, de gitsin!
Çekilir mi? O ettiğin restlerin
Aşka kıyıp salanımdı, de gitsin!
Zannetme ki gönül derde müşteri
Çek perdeyi bitti artık gösteri
Bıçak gibi kesti aşkın neşteri
Yüreğimde kalanımdı, de gitsin!
Bir masaldı geçti say ki bizimde
Canlanıyor hayalleri gözümde
İnanmıştım hep akladım sözümde
Beni yıkan talanımdı, de gitsin!
Tüm verdiği adreslerde yoktu da
Kurduğumuz güzel hayal çoktu da
Yüreğimi deşen keskin oktu da
Yaralarla kalanımdı de gitsin!
Bir hatıra defteriydi dünümde
Arda kalan yırtık resmi önümde
Eser durur onsuz hasret yönümde
Kalbi söküp alanımdı de gitsin!
Çocuksuydu sevgisini gördüm de
Aramıza demir duvar ördüm de
O sevene umarsızdım kördüm de
Gözlerime dalanımdı de gitsin!
Ürkek kuştum yaş dalına kondum de
Onsuz koca bir boşlukta sondum de
Buz misali soğumuştum dondum de
Gözleriyle çalanımdı de gitsin!
Bak çalıyor en sevdiği o şarkı
Ondan yana döndü şansın bu çarkı
Evlenmişte çoluk çocuk var barkı
O mazimde falanımdı de gitsin!
Mehmet Muhlis ŞEPİK (Alıntı)
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