De Gitsin Şiiri | Kamusaati Şiir Köşesi

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DE Gitsin

Söz ederse benden eski dostların

Rüya gibi yalanımdı, de gitsin!

Çekilir mi? O ettiğin restlerin

Aşka kıyıp salanımdı, de gitsin!

Zannetme ki gönül derde müşteri

Çek perdeyi bitti artık gösteri

Bıçak gibi kesti aşkın neşteri

Yüreğimde kalanımdı, de gitsin!

Bir masaldı geçti say ki bizimde

Canlanıyor hayalleri gözümde

İnanmıştım hep akladım sözümde

Beni yıkan talanımdı, de gitsin!

Tüm verdiği adreslerde yoktu da

Kurduğumuz güzel hayal çoktu da

Yüreğimi deşen keskin oktu da

Yaralarla kalanımdı de gitsin!

Bir hatıra defteriydi dünümde

Arda kalan yırtık resmi önümde

Eser durur onsuz hasret yönümde

Kalbi söküp alanımdı de gitsin!

Çocuksuydu sevgisini gördüm de

Aramıza demir duvar ördüm de

O sevene umarsızdım kördüm de

Gözlerime dalanımdı de gitsin!

Ürkek kuştum yaş dalına kondum de

Onsuz koca bir boşlukta sondum de

Buz misali soğumuştum dondum de

Gözleriyle çalanımdı de gitsin!

Bak çalıyor en sevdiği o şarkı

Ondan yana döndü şansın bu çarkı

Evlenmişte çoluk çocuk var barkı

O mazimde falanımdı de gitsin!

Mehmet Muhlis ŞEPİK (Alıntı)

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