Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " Boz Eşşek " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.
" Boz Eşşek " Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..
Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha " Boz Eşşek " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.
BOZ EŞŞEK
Babam İncesu’dan bir kürük aldı.
Aylardan Mayıs’tı mevsim bahardı.
Büyüdü üç yılda bir eşek oldu,
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Laftan anlamazdı, çok arsız idi,
Doğruluğu bilmez, hem hırsız idi,
Daha kürük iken ayarsız idi.
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Ürkerdi hep, köprülerden geçmezdi.
Pınardan, yalaktan suyu içmezdi.
Nodullardım, deh deh derdim kaçmazdı.
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Üstüne binerken tekme atardı,
Yük yüklerken hemen yere yatardı
Benim bir derdime bin dert katardı,
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Çalışmazdı tersineydi işleri,
Isırırdı, kazma idi dişleri.
Dil bilmezdi, anlamazdı çüşleri,
Neler çektim boz eşeğin elinden!
B.k kokular, hep burnunu dikerdi.
Dikenleri ta kökünden sökerdi.
Zikkeyi, zinciri kırar dökerdi.
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Samanın içinden arpa seçerdi,
Tüm otları tırpan gibi biçerdi,
Gemini çıkarsam koyar kaçardı,
Neler çektim boz eşeğin elinden!
Parçalardı kuskununu kolanı,
Eskitirdi sırtındaki palanı,
Açgözlüydü çok severdi talanı,
Neler çektim boz eşeğin elinden.
Çelebi’de nallatmazdı ayağı.
Sap yüklerken dayatmazdı dayağı,
Soyu belli eşoğleşek soyağı,
Neler çektim boz eşeğin elinden!
En sonunda bıktım bozdum oyunu.
Gazloğlu’na sattım, gördü boyunu.
İnşallah sürünür, köt(ü)olur sonu.
Neler çektim boz eşeğin elinden
Yusuf DOĞDU Berbati
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