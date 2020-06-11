"BİR ZAMANLAR ÇİNKUR İŞÇİLERİNİN DRAMINDAN" Mehmet Sarı Yazdı...

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan Mehmet Sarı Hocamızdan Yine Muhteşem makale daha " BİR ZAMANLAR ÇİNKUR İŞÇİLERİNİN DRAMINDAN" makalesi Yazar Mehmet SARI Kayseri İncesu Detaylar haberde.



Değerli okurlarım,

Kayseri’ye 22 km, İncesu’ya 11 km mesafede Kayseri- Adana Karayolu üzerinde 1972 de Devlet Planlama Teşkilatı’nın öncülüğünde Kurulan ÇİNKUR ( Çinkur Kurşun Metal Sanayi A.Ş.) Fabrikası 1976 tarihinde görkemli bir törenle faaliyetine başlamıştı. Zaman içinde gelişerek büyüdü başarılı karlı bir işletme olarak BİN KİŞİYE yakın insanımıza istihdam sağladı,ekmek kapısı oldu..

Ülkemizde ki siyasetin başarısızlığı , halkın üretimden uzaklaşıp tüketim toplumu haline getirlmesi ve ne yazık ki para sıkıntısı nedeniyle Özelleştirme idaresi tarafından fabrika 1996 yılında satışa çıkarıldı. İranlı bir firmaya yine ne yazık ki Tansu ÇİLLER ile Mesut YILMAZ’ın imzalarıyla yarım dosya kağıtlık bir mukavele ile satıldı..Bu satış belgesinde büyük yanlışlıklar ve eksiklikler vardı .. Özellikle çalışanların hakları yeterince korunmamış güvence altına alınmamıştı. Bir kısım işçi Kırıkkale de bir fabrikaya gönderilse de yüzlercesi mağdur edildi. Maaşlarını tazminatlarını uzun süre alamadılar.. Fabrika yı alan İranlı firma üç yıl sonra zarar ettiğini beyan ederek icraya düştü. Fabrika İncesu İcrası tarafından tekrar satışa çıkarıldı.. Şahsen ben zamanın İncesu Belediye Başkanı Zekeriya KARAYOL ile birlikte Kayseri’den İPEK A.Ş. nin yönetim kurulu başkanı SAFFET BEY’e fabrıkayı satın alması işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi orada bulunan tezgah ve makinaların çürümemesi için istekte bulunduk.. Sonuçta İPEK A:Ş: fabrikayı aldı. Şimdi çalışıyor, baca tütüyor yine eskisi gibi olmasa da birçok insan ekmek yiyor.



Değerli Okurlarım,

Burada asıl üzerinde durmak istediğim husus mağdur olan işçilerin mağduriyetlerinde yaşanan lar. O yıllar BİZ arkadaşlarımızla ‘’BİZİM İNCESU Gazetesini .çıkarıyorduk.. Gazetemizde olayları okurlarımızla paylaşıyor çareler arıyorduk. Zaman zaman birçok mağdur işçi iş yerimize gelerek durumu anlatıyorlardı.. İlçemizde kaynakcı dükkanı olan Rahmetli Mehmet SÜT bana geldi.. Durumu ve ilçemizdeki işçilerin mağduriyetini bizzat görüp yakından ilgilenenlerdendi. Bana;

-Hocam ne olur bir dernek kuralım şu çinkur mağdurlarını kurtaralım, bunlarla hiç kimse ilgilenmiyor ,lütfen siz isterseniz bu işi başarırsınız çok dua alırsınız demişti.. İlk anda pek sıcak bakmadım.. Yorucu bir iş olacağını tahmin ediyordum. Bu arada çinkur mağdurları kendi aralarında dört kişilik bir komite oluşturmuşlar birkaç gün sonra aynı teklifle onlarda benim iş yerimde konuyu anlattılar..

Siyasi İktidarda bulunan ANAVATAN Partisinin ilçe başkanı Kemal KIZILAY’ dı.. Parti binası da benim dükkanın yanındaydı.. Durumu Kemal’e söyledim.. O da yakında ilçe kongresi var eğer bu işin bitirilmesini istiyorsanız ilçe başkanlığını al gereğini yap ben seve seve çekiliyorum sen zaten üyesin, adaylığını koy biz destekleyelim dedi.. Öylede oldu. Ben ilçe başkanlığını üstlendim. İlk iş olarak İl başkanı Serdar Altuntuğ ile bu konuyu irdeledik, belgelere ulaştık Ankara’ nın yoluna düştük. Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı YILMAZ KARAKOYUN idi.. Odasında konuyu tüm detaylarıyla tartıştık.. Aylar sürdü defalarca ben komite üyelerinden Mehmet İlhan (Ürgüplü İncesu da ikamet ediyordu) ve Pınarbaşı’ndan Sabit İYİGÜN ile (Kayseri Merkezde Oturuyordu) bu işin takibinde olduk. Defalarca Ankara ya gittik. Mesut Yılmaz’a, Bülent Ecevit’e , Sabahattin Çakmakoğlu’na durumu bizzat anlatım.. Bir hazırlık yapılmasını yeni bir yönetmenlikle durumun düzeltilebileceğini söylediler. Bu arada İl başkanı Serdar Altuntuğ ve Milletvekili İbrahim Yılmaz da konuyu takip edenlerdendi..



Bir gün Yılmaz Karakoyun Kayseri ve İncesu ya geldi.. Taksanda Fabrika müdürü Selçuk ÖNEL bir birifing verdi.. Birifingten sonra Sayın Bakan Yılmaz bey benim koluma girerek salondan ayrıldık fabirkayı gezerken;

-Öğretmenler her yerde her zaman önde gider lütfen öğretmenim siz önden gidiniz diyerek beni mesleğimden dolayı onure etmişti.. Dediği gibi yaptık tüm fabrika birimlerini ben önden bazen yan yana giderek gezip aynı zamanda Çinkuru konuştuk.. Kısa zamanda halledeceğini, çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi.. 15-20 gün sonra Mehmet İlhanla ben tekrar Ankara ya gittim.. Bakan Yılmaz Karakoyun dosyanın bakanların imzasına açıldığını bakanlardan çoğunun imzaladığını söyleyerek, oradaki bir görevliye dosyayı Hocamla birlikte Sabahattin Beye’de (Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu)’ götürün, hem hocam hemşehrisini ziyaret etmiş olur dedi..

Dosya elimizde Sabahattin Ağbi’ nin yanına vardık.. Biraz bekledik içeri alındık.. Kapıda rahmetlik Mustafa Çalap’ta bekliyormuş onu da birlikte içeriye soktuk.. Önce o işini anlattı sonra ben Dosyayı uzatarak,

-Sayın Bakanım önceden bilgi sunmuştum Çinkur ile ilgili yönetmenlik bazı bakanlarımız imzalamış diyerek dosyayı sundum.Arkasına yaslandı, Dosyayı açmadı bir nefes aldı..

-Ah ! Mehmedim, keşke bu dosyayla bugün gelmeseydin. Biz bugün iktidardan çekiliyoruz. Hükümet yeniden kurulacak dedi..

Tepemden bir kaynar su dökülmüş sanki ben oraya yığılmıştım.. Durumu izaha çalıştı.. Henüz hükümet ortaklarının bilgisi yoktur dedi. Benimle birlikte olan arkadaş teşekkür ederek benim kolumdan tuttu dışarıya çıkardı..Tüm uğraşlar tüm çabalar boşa gitmişti..

Kayseri de Kapalı spor salonunda toplantı düzenleme hazırlıkları başlamıştı.. Bu sorun bittiği gün Bakan Yılmaz Katakoyun ve başka bakanlarda geleceklerdi. Açıklama yapacaklardı.. Herşey kaldı..

Nihayet ;

Hemşehrimiz Abdullah GÜL Başbakan oldu.. Milletvekilliğinde gazeteci olarak tanışmıştık. İncesu’ya geldiğinde Ziraat bankasının karşısındaki parkta birlikte bir müddet sohbet etmiştik. Bir bir buçuk ay sonra konu kendisine aktarıldı.. Belki ilk icraatlarından birisi bu sorunu çözmek oldu.. Hazırlanan dosyayı basit düzeltmeler yapılarak işçilerin hakları kısmen de olsa düzeltildi. Kararname çıktığı gün ben Anavatan Partisi İlçe Başkanlığını bırakmıştım… Daha doğrusu aktif olarak siyaseti noktalamıştım….

Hoşca Kalınız

Yazar Mehmet SARI

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