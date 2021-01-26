"Bir Zamanlar Aşk...." Tülin Aşkın'dan Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdanTülin Aşkın'dan "Bir Zamanlar Aşk...." adlı Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha.. Detaylar haberde.

Bir Zamanlar Aşk..

Aşk kelime anlami ile;iki ayrı cinsin birbirine karşı duydukları bedensel ve ruhsal güçlü bağlılık,sevgi,duygu ilişkisi.

Aşk insanın var oluşundan bugüne kadar gelen lakin kişiye zamana göre değişmis tanımlanamayan bir duygu seli..



Aşk dediğimiz duygu kavramını yaşamak yaşatmakda kişiye özgüdür. O kadar özgündür ki her nüansı ile kişiyi özel kılar. Belki de onu özel kılan, ihtiyaç duyulan şeyide bu nüansı olsa gerek. Aşk hep var olan değişmez olan bir duygudur.Değişen ve degiştirtende en çok insandır. Okadar değişmiş degiştirilmişdirki bazen çoğumuzun dilinde eski aşkları anlatırken " nerde o eski aşklar,aşıklar" diye başlanıldığını duymayanımız yoktur sanırım.

Sahi ne vardı o eski yaşanmış aşklarda âşıklarda,ne değiştiki şimdi eskiyi özler anlatır yazar olduk? Evet eski aşklar dillere destan olup Leylası için çöllere düşen Mecnun, Şirini için dağları delen Ferhat ve birçok aşk ile yüreği yanan aşıkların yaşadığı aşkları hatırlamak bile kafi olsa gerek.

Aşk o kadar nazenin gizli yaşanırmışki o yüzden saman alevi gibi sönmez ömür boyu yanarmış aşkın ateşi. Sevda düşünce iki yüreğe utanma duygusu sarıp sarmalarmış insanı. Sevgilinin yüzüne bakmak bile büyük cesaret istermiş

kaldı ki seni seviyorum diyebilmek. Kışın ayazında, yazın sıcağında sırf sevgili geçer diye saatlerce sokağın köşesinde beklenir,iki satır mektubunu,bazen bir mendilini,bazende sevgilinin kelamına bile hacet görülmez,dönüp bir baksa bile sevene dünya malıda ne , bakışı bile en büyük zenginlik olur, yanıp dururmuş uzakdan gördüğünün gül cemaline.

Sevdalı,sevdası için yanmayı göze alamayana aşık bile denilmezmiş o vakitler. Zaten duyulan yaşanılan, yaşatılan sevgi değilmiydi aşığın, aşkın mertebesini yücelten. “Uğruna çöllere düştüğün Leyla bu mu?” diyenlere: “ Ah sen onu bir de benim gözümle görebilsen” diyen Mecnunun yaşadığı değilmiydi aşk.

Peki ya şimdi? nedir aşkın durumu?Aşkın aşığın, ruhu mu, özü mü, anlamı mı, değişti? Ne oldu ki bir çoğunda tanımlanamayan o nazande his dahada tanımlanamaz hale geldi. Aşkın kıyafeti özü olan sevgiyi,bağlılığı, sadakati, saygıyı, doğruluğu, utanmayı, sır oluşlarını, tüm nüanslarını soyup çıkarıp aldılar.Ve aşk öyle bir hale getirildiki insanlar artık gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirir hale geldi. Modern dünyanın dejenere aşklarında, gelişen teknolojinin etkisinide gözardı etmemek gerek.Öyle bir hale geldiki aşk ve aşık, artık oturdukları yerden oluşturdukları sahte profillerle amiyane tabirle, tavlıyor tanıyor birbirlerini. İki süslü kelam, bir kaç mesaj ,bir iki emoji,bir iki yalan , sonra buluşmalar, kaynaşmalar, evlenmeler ihanetler, sahtelikler bencillikler,fiziksel ve psikolojik şiddetler,ayrılıklar ... Aşka sevginin sevgilinin mahremiyetine dair ne varsa yok edilen belkide ilk günlerden tüketilen davranışlarla... Ar namus desen ayaklar altında,seven iki yüreği sarıp sarmalayan utanma duygusu yok. Saman alevi gibi ilişkiler birden yanıp, birden bire sönüp küle dönüşüyor. Neden mi ? Çünkü aşk sevda yolunda ne emek nede cefa çekilmiyor artık,her şey kolay elde edilir olmuş. Cefası çekilmeyenin sefası sürülür mü değeri olur mu? Olmaz elbet,ne kadar hızlı başlıyorsa ilişkiler malesef o kadar da hızlı bitiyor.

Sevgi yok, saygı yok, merhamet saflık dürüstlük naiflik yok. Şekle şemale, paraya pula endekslenmiş bir yaşam biçimi. Kimse bakmıyor artık kimsenin imanına ahlakına huyuna. Güzel mi, evi arabası var mı tamam gerisi teferruat. Peki ya sonra? Sonrası yok. Dedim ya işte şimdiki aşklar bildiğiniz saman alevi anlık yaşanan yaşatılan süre giden...

Sözün kısası aşk değişmedi ne kelime anlamı nede tasviri hakikatiyle yaşayanlar yaşatanlar için. Lakin bazı kişilere göre değişip layık olamadığı gibi yaşanılan yaşatılan bir duygu seli haline geldi...

Ünlü düşünürlerimizden Mevlana Hz. aşk ile ilgili bir kaç sözüyle aşkı sevgiyi yeniden hakikatiyle yaşamamız yaşatmamız umudu ile;



*Аşk ԁа tıpkı Еlif gibiԁir. İsminԁе gizliԁir, аmа okunmаz. O olmаԁаn ԁа bеsmеlе sеsе gеlmеz. O hеr şеyin içinԁеԁir аmа hiçbir şеyԁе görünmez.

*Bırаkаcаğın еli hiç tutmа, tutаcаğın еli isе hiç bırаkmа. Sаhtе sеvgilеrе gül olmаktаnsа, gеrçеk sеvgilеrе ԁikеn ol!

*Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki...

*Yerden yere vurmak, yârdan yâre tutulmak değildi Aşk. Yer yerinden oynasa da, yâri, yürekteki yerinden oynatmamaktı aşk...

*Aşk nasip işidir, hesap işi değil! Aşk adayıştır, arayış değil! Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda, aşk seni bulmaya gelir.

Sağlıcakla aşk ile kalın...

Tülin Aşkın

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©