Bir Nesil Uyutuldu Osmanlının izleri yok edildi İşte Gerçek Tarihin Kanıtları

1. Lise sıralarında otururken öğretmenlerin BUNUN SIRASI DEĞİL, DERSİ DİNLE diyerek uyardığı bir çocukluktan sonra üniversite anfilerinde başa çıkamayınca SEN Bİ SİGARA MOLASI VER diye sınıftan nazikçe kovulan bir genç olarak mezun oldum iki üniversitemden de..

2. Dersler de kafa bulan ukala olmaktan tutun da, Yine mi dersime girdin diyen hojalara kadar..

Reel değerlerin yanında, yalanlar,söylenmeyenler, karalanan bilgiler..

3. Bizi yıllardır yalanlarla uyutuyorlar.

Tarihimiz ya sövdürdüler ya da unutturdular.

Ortaokul kitaplarında batıdan gelen tercümelerle bir nesli mahvettiler.

Halbuki neredeyse Avrupa'nın yarısını fethetmiş bir Osmanlı İmparatorluğunu övecek bir batı bekleyemezdik.

4. Bir imparatorluğu parçalamak için varını yoğunu harcayan bir batıdan objektif tarihi öğrenmeyi beklemek saflıktı.

Evet bize bu saflığı yedirdiler.

5. Eğer onlar "Amerika'yı Kristof Colomb keşfetti" diyorsa öyleydi.

Zaten onlara göre de "İslam" demek gericilik, bilimden fenden uzak demekti.

Türkiye'de öyle bir eğitim sistemi kurdular ki, Müslümanlıkla gericiliği aynı kefeye koyan entelektüeller yetiştirdiler.

6. İngiliz Newton'un başına elma düşmüştü. Yer çekimini bulmuştu. Hikayeler çok güzeldi, satardı. Arşimed de çırılçıplak banyodan fırlamıştı zaten. İnandırıcılığı hikayelerle süsleme sanatında çok ilericiydiler.

7. Meşhur bilim tarihçileri Sigrid Hunke, Carr de Vaux ve Will Durant...Newton, Einstein, Tesla.. daha kimlerin adı yoktu yazan kirli satırlarda..

8. Üçü de Newton'dan asırlar önce Kindi, Razi, Biruni, Hazini ve İbni-Heyseme'nin yazdığı eserlerde yerçekimi kanunu anlattığını belirtiyordu. "Avrupalılar bu eserleri önce anlamadılar.

Yerçekimi onlara uzak geliyordu.

Asırlar sonra Newton'la kendilerine malettiler" diyorlardı.

9. İngiltere'nin Telegraph gazetesi İçişleri Bakanı May'ın açıklamalarını yayınladı

İngiltere'ye karşı artan terör tehditlerine karşı birinci çözüm yolunu anlatıyordu

10. May; "Çocuklarımıza Birleşik Krallık Değerlerinin öğretilmesi" diyordu.

Maalesef biz değerlerimizi göz ardı ettik, aktaramadık evlatlarımıza...

Aktaramadılar bizlere..

11. Galile'den, Kopernik'e, Newton'dan Colomb'a ne varsa ezberledik

Kızamık ve çiçek hastalığını ilk keşfeden ve yerçekimini ilk bulan Türk Razi'yi bilenimiz yoktu.

12. Sevgililer günü, öğretmenler, anneler günü.. Her güne anlam ve önem yükleyen bizler içinde Cüzamın tedavisini bulan İbn-i Cessarı anlatacak kimse yoktu

13. Verem mikrobunu bulan İbn-i Hatip, Retina tabakasını ilk gören İbni Rüşt kimdi?

İlk kanser ameliyatını Ali bin Abbas'ın yaptığını biliyor muyduk?

Hazerfen Çelebi'nin Galata Kulesinden Üsküdar'a 3358 m'lik mesafeyi kanatları ile süzülerek uçtuğunu anlattık mı hiç gençliğimize?

14. Sıfırı ilk kullanan Harizmi'yi, okuyan veya okutan var mıydı?

Tanjant, kotanjant, ve kosekantı ilk dünyaya duyuran Ebul Vefa'yı kaç kişi tanıyordu?

Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenin Biruni olduğunu anlatacak cesurlar neredeydi?

15. Dünyanın çevresini ilk ölçen Musa kardeşlerin, mikrobu ilk tanımlayıcısı Akşemseddin'in kitaplarına ulaşacak kaç meraklımız vardı?

İlk göz ameliyatını yapan Ammar'a neden kör kalmıştık?

16. Sabit bin Kura'nın ilk diferansiyel kitabını yazdığını, Sibernetiği ilk kuranın İsmail el Geziri olduğuna bu topraklarda kaç kişi vakıftı.

17. El Kindi'nin Astronominin bugün ki yorumunu asırlar önce yapmış ve Güneş sistemi teorisini dekteklemiş, kriptoloji bilminde tek alfabeli şifreleme yöntemini gelişterek frekans analizini bulan kişi olarak da tarihe geçtiğini ne zaman duydunuz?

18. Ve Farabi Akustik Fiziğin babası

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamı, Aynı zamanda "Avicenna"sı

19. Nişaburlu Ömer Hayyam, Matematikte kullanılan binom açılımı ve Pascal Üçgenini olarak bildiğiniz kuramların asıl sahibini hangi açılımda tarihin tozlu yapraklarına gömdük?

20. Peki Battani kimdi? Battani'nin tarihteki en büyük başarısı iyaşanılan 1 güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmesidir. Bundan tam 1000 yıl önce hesaplamış olduğu 1 güneş yılı bugün 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 46 saniyedir...

21. Battani tam 1000 yıl önce sadece 22 saniyelik bir sapmayla oldukça önemli bir başarıya imza attığını hatta trigonometrinin mucidi olduğunu dönerken mi unuttuk?

22. Ali Bin Rıdvan vardı, batıya tedavi metotlarını öğreten

Abdüsselam ise Fizikte ilk Nobel ödülü alan İslam alimi

Cabir Bin Hayyan, Atom bombası fikrinin ilk mucidi Einstein değildi.. Hayyan Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemişti

23. Bunlar hangi zerre de kaybolmuş, hangi hesapta anlatılması olasıksılıksız olarak hesaplanmıştı?

24. Cahiz zooloji biliminin kurucusu ve gübreden ilk amonyak elde eden alimdi

İbni Fazıl 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir

İbni Firnas Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alimdi

25. Adını sıkça duyduğunuz İbni Sina... Tüm çalışmalarının yanında jeolojinin babası olduğunu hiç söyleyen oldu mu size?

İdrisi Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını %8 lik hata ile çizen coğrafyacımızı kaç hoca anlattı öğrencisine?

26. Ortaçağın Herodot’unu dillerinden düşürmeyenler bu akımın babası Kazvini 'yi nasıl bilmezler

Kurşunoğlu Behram Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden.

27. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmakta olduğunu hangi yayında gördünüz?

28. Lagarî Hasan Çelebi Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin...

Önümde liste var, uzayıp gidiyor.

Yüzlerce, binlerce Türk ve İslam bilgini, dünya uyurken ilklere imza atmış durumda.

29. Ama dedik ya biz "Kendi imzamızı" reddeden bir ülke haline getirildik. "Zulüm 1453'te başladı" diyebilecek evlatlar yetiştirdik.

Fatih Sultan Mehmet'in ilk havan topunu bulan kişi olduğunu bilen bir elin parmaklarını geçer miydi bu ülkede?

30. Hele ki Mimar Sinanımız.. Sayfalar dolusu yazarak bitmeyecek dehası ve eserleri

Yüzlerce, binlerce bilginimizin eserlerini kütüphanelerin raflarında çürüttük.

31. Tercüme edip, okutmadık, anlatmadık çocuklarımıza, anlamadılar bizlere...

Ve karaladık, karalattık geçmişimizi. Bir karış toprak vermeyenleri, "Kan ve can veririz ama asla toprak satın alamazsınız" diyenleri "Hain" ve "Kızıl Sultan" olarak soktuk kitaplarımıza.

32. Tarihçi geçinenler, adının başında "Prof" olanlar, ne zaman "BİZDEN" birilerinin buluşları gündeme gelse "Efendim bunlar martaval...

Bilim dünyasııı"

İslam yobozlıktır... diye söze başlıyordu.

Halbuki gerçek bilim adamı bir iddia varsa gidip araştırandı.

33. Araştırmaya bile baştan "REDÇİ" orijinal bilim adamları doğurduk.

Onun içindir YENİ TÜRKİYE'ye Fransız kalıyor gençlerimiz.

Onun içindir ülkemizin başına eklenen "BÜYÜK" lafına İngiliz takılıyor evlatlarımız.

34. Ne bekliyordunuz ki?

Kafamıza elma düşmesini mi?

Yada çırılçıplak saunadan çıkmayı mı?

Bu yüzden bu yalancı sistemde öğretmen olmayı hiç istemedim.

35. Elime kitabı alıp o gencecik fidanlara YERÇEKİMİNİ NEWTOOONN BULDUUU deme riyakarlığında bulunamadım

Yada şu anlaşma başarıdır! diyerek zehirlemek, inanmadığım şeyleri anlatmak, inandırmak istemedim

İşte bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı seferberlik ilan etmeli.

36. Ve gerçek tarihi anlatmalı çocuklarımıza.

Milyonlarca Yahudi'yi acımasızca katleden Hitler'in meşhur biz sözü vardır; "İnanılmayacak tarih yoktur Yeter ki yalan büyük olsun."

37. Raflarda tozlanan kitaplar indirilmeli...

Ve "BÜYÜK YALANLAR" kalkmalı artık raflara!!!

Uyanacaksa bir nesil, bunlarla uyanmalı

Dik olacaksa bu millet tarihine tutunmalı

Diri olacaksa bu Vatan, özsuyu ile beslenmeli! Yalanlarla değil...