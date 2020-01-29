Yine Tedbirsizlik Yine İş Kazası!Bu sefer Adres Kayseri

Yine Tedbirsizlik Yine İş Kazası!Bu sefer Adres Kayseri Kayseride İşçinin Kopan 3 Parmağı Yerine Dikildi

KAYSERİ’de, geçtiğimiz günlerde bir boru ve plastik fabrikasında Ahmet Bilge İsimli Çalışan işçinin (42),Çalışmakta olduğu kurum içerisinde işinin fabrikada testereyle boru keseme işlemine devam ederken sol elinin üç parmağı da kesildi ve işçi apar topar Kayseri Eğitim Hastanesine Kaldırıldı tedavi ye alındı , hastanede

Bilge’nin kopan parmakları da özel şekilde muhafaza edilerek hastaneye ulaştırıldı. 6 saat süren ameliyat ile yerine dikişle tuturuldu Bilge, Uzman doktorlar Kaan Gürbüz ve Yakup Ekinci tarafından ameliyata alındı. Bilge’nin kopan parmakları, Gürbüz ve Ekinci’nin 6 saat süren operasyonu sonucunda parmaklar dikişle tuturuldu. Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarının çevik profesiyonel hızlı, koordineli ve son teknolojik makinalar aracılığı ile müdahale ettiği Bilge, yapılan tedaviler in ardından kısa sürede parmaklarına yeniden kavuştu. Parmakları yeniden yerine dikilen Bilge, boru keserken parmaklarını testereye kaptırdığını anlatarak, “Hemen hastaneye ulaştırdılar . Ameliyat sonrasında elimdeki kesiden dolayı oluşan ölü hücrelerin hızlı tamiri açısından hiperbarik tedavisi yapılmaya başlandı . yaklaşık on günün ardından doktorlarım ‘yarada hızlı bir şekilde kuruma ve iyileşme var’ diye konuştular . Sonra ben de fark ettim ki parmaklarımı çok iyi hareket ettirmeye başladım. Doktorlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese çokminnetdarim teşekkür ederim” diye açıkladı .

Hastaya yapılan operasyonla alakalı olarak açıklama yapan Op. Dr. Ekinci ise, “Hasta merkezimize ulaştırıldığında hastamıznin Bilge' sol el avuç içinden testere ile yaralanma yaşanmıştı. Sol el 3-4 ve 5’inci parmakları ampute şekilde hastanemize ulaştırılmıştı. El cerrahisi kadromuzla başarılı bir şekilde ameliyatı noktaladık iyi şekilde bu ameliyatı başardık hastamızın sağlığı yerinde . Sağlık durumu oldukça iyi diyerek sözlerini tamamladı.