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Yeni iş arama izni nedir? Ücret kesintisi yapılır mı?

Yeni iş arama izni nedir? Ücret kesintisi yapılır mı? Çalışanlar için bildirim sürelerinde yeni iş arama izni vermek mecburidir.

Yeni iş arama izni nedir? Ücret kesintisi yapılır mı?
24 Ocak 2022 Pazartesi 00:29

Çalışanlar için bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Burada çalışan kişi iş saatlerinde ücretli izinli sayılacaktır. Yani tam ücret alacaktır.

İŞ ARAMA İZNİ GÜNLÜK KAÇ SAAT?

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

EKSİK KULLANANA ÜCRET ÖDENİR

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

YÜZDE YÜZ ZAMLI ÖDEME

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR?

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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