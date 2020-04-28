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Yargıtay'dan 'taşeron işçilerin' yıllık izinlerine ilişkin emsal karar!

Yargıtay, taşeron işçilerin yıllık izinleri konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza attı, Yargıtay'ın ücretli yıllık izinle ilgili verdiği emsal niteliğindeki karar şöyle:

Yargıtay'dan 'taşeron işçilerin' yıllık izinlerine ilişkin emsal karar!
28 Nisan 2020 Salı 00:08

Bir belediyede çalışan taşeron işçinin açtığı davada verilen kararı bozan Yargıtay, yıllık ücret izin

hakkının ancak fesihte ücrete dönüşeceğini ve yıllık iznin kullanıldığını işverenin yazılı olarak ispat

etmekle yükümlü olduğunu hüküm altına aldı.

Yargıtay'ın ücretli yıllık izinle ilgili verdiği emsal niteliğindeki karar şöyle:

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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