Yargıtay'dan 'taşeron işçilerin' yıllık izinlerine ilişkin emsal karar!

Yargıtay, taşeron işçilerin yıllık izinleri konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza attı, Yargıtay'ın ücretli yıllık izinle ilgili verdiği emsal niteliğindeki karar şöyle:

Bir belediyede çalışan taşeron işçinin açtığı davada verilen kararı bozan Yargıtay, yıllık ücret izin hakkının ancak fesihte ücrete dönüşeceğini ve yıllık iznin kullanıldığını işverenin yazılı olarak ispat etmekle yükümlü olduğunu hüküm altına aldı. Yargıtay'ın ücretli yıllık izinle ilgili verdiği emsal niteliğindeki karar şöyle: TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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