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Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi içşn tazminat kararı

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren tazminat kararı Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi içşn tazminat kararı Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi içşn tazminat kararı
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:55

 Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren   iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi içşn tazminat kararı

 Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren tazminat kararı  Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren   iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi içşn tazminat kararı Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki iş yerinde çalışan kişi, baskı uyguladığı diğer çalışanlara küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işçi, Alanya 1. İş Mahkemesinde dava açtı.

Yargılama sürecinde iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia eden işçi, kendisine "mobbing" uygulandığını savundu.

İşveren ise davacı işçinin, diğer çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, çalışanlara küfür ve hakaret ettiğini, bu yönde diğer işçilerin yazılı beyanlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, davacı işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise iş akdinin, davacı işçinin diğer çalışanlara sataşmasından dolayı haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkeme kararını bozdu.

Fesih öncesinde birden fazla işçinin işverene yazılı olarak başvurduğuna işaret edilen kararda, davacının sataşma ve hakaret içerikli sözlerinden şikayet edildiği belirtildi.

Şikayetlerin tanık beyanlarında da yer aldığı kaydedilen kararda, davalı işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabul edilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.

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