Yargıtay'dan emsal mobbing kararı! Uygulayan 'manevi tazminat' da öder...

Mobing davalarında emsal olacak dava, bir otomotiv fabrikasın çalışanına hakarete varan davranışlar nedeniyle açıldı.

Bir otomotiv Fabrikası çalışanı işvereninin hakarete varan tutum ve davranışları neticesinde, İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğünü İhlal Ettiği, kişilik hakkına yönelik sürekli saldırıda bulunduğu gerekçeleriyle iş sözleşmesini haklı sebeple feshetti.

Bu nedenle kıdem tazminatını almak için işverene dava açan çalışan, kıdemin yanında, kişilik haklarının da zedelendiği iddiasıyla ayrıca manevi tazminat istedi.

Yerel Mahkeme kıdem tazminatı talebini kabul etmesine rağmen, manevi tazminat talebini reddetti.

Ancak çalışanın kararı temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı kısmen bozarak davacının kıdeminin yanında kişilik haklarının da zedelendiğinin kabulüyle manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiğini değerlendirdi.

Özetle Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işverenin mobingi nedeniyle sözleşmeyi haklı fesheden çalışanının kişilik haklarının da zedelenmiş olacağını değerlendirdi. Böylece mobinge maruz kalan çalışan, kıdem tazminatının yanı sıra işverenden manevi tazminat da alabilecek.

Yargıtay kararının özet kısmı şöyle:

".... Yerel mahkemece, davacının mobbinge maruz kalmadığı ve mobbing iddiasını ispatlamadığı gerekçesi ile manevi tazminat talebi reddedilmiştir.Oysaki, dava dilekçesinde sadece mobbing nedeni ile değil, davacının kişilik haklarının zedelendiği de ileri sürülerek manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

Mahkemece, "..davalı işverenlikte tüm çalışanlara yönelik olarak kişilik ve onurlarını rencide edici hakarete varan haksız ve kaba tutumun mevcudiyeti sebebiyle işverenin, iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği ve davacının kişilik hakkına yönelik saldırıyı önlemediği, dolayısıyla da işçinin koruma ve gözetme borcuna aykırı davrandığı aşikar olup bu durumun davacıya iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme imkanı verdiği, davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği" gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçe, hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Söz konusu gerekçede de belirtildiği üzere davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."