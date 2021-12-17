Usta öğreticilerin 'özlük haklarında' iyileştirme yapılacak mı? Bakan Açıkladı...

Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon Türk lirası evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. 2021 yılında yapılan evde bakım yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar Türk lirası oldu