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Usta öğreticilerin 'özlük haklarında' iyileştirme yapılacak mı? Bakan Açıkladı...

Usta öğreticilerin 'özlük haklarında' iyileştirme yapılacak mı? Bakan Açıkladı... Halk Eğitim Merkezleri'nde ek ders ücreti karşılığında haftalık 40 saat çalışan usta öğreticiler, kamu görevi yürütmesine rağmen devlet memuru haklarından yararlanamıyor. Peki usta öğreticilerin özlük haklarında bir iyileştirme yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde verilen bir soru önergisi üzerine, kapsamlı açıklama yaptı. İşte Bakan Özer'in konuyla ilgili yaptığı açıklama:

Usta öğreticilerin 'özlük haklarında' iyileştirme yapılacak mı? Bakan Açıkladı...
17 Aralık 2021 Cuma 14:25

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