Typ nedir, işkur typ başvuru nasıl yapılır? | 2021 TYP başvuru ekranı

Typ nedir, işkur typ başvuru nasıl yapılır sorusu son dönemlerde en çok sorulan konulardan biri oldu. TYP ‘nın açılımı Toplum yararına program demektir. Kamu kurum ve kuruluşları işkur üzerinden typ personeli alarak kamuda süreli şekilde çalışma yaptırmakta. Genel okullara okullarda güvenlik ve temizlik personeli olarak istihdam edilmektedir. Okulların açık olduğu dönemlerde işkur üzerinden yaklaşık 100 ile 120 bin kişi typ kapsamında istihdam edilmektedir.

2021 İŞKUR TYP 81 şehir kamu personeli alımı başvuru şartları yayınlanarak başlayacak. Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programı kapsamında başvuru genel şartları şekillenmiş durumda. 2021 İŞKUR TYP ne zaman başvuru alacağı detayları haberimizde.

İşkur typ başvuru nasıl yapılır

İşkur typ başvuru Türkiye iş kurumu (işkur) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve birçok kurumda süreli şekilde çalışmak isteyen vatandaşlar Türkiye iş kurumu ’nun ilanı yayına girdikten sonra başvuru gerçekleştirebilmektedir. İşkur typ başvurusunun güzel tarafı yaş şartı aranmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş ve haneye giren ücret asgari ücretin 1,5 katını geçmediği takdirde herkes başvuru yapabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma alanındaki iş yükü ve günlük işlerin hızlı ilerlemesi için İŞKUR TYP kapsamında çeşitli pozisyonlarda kamu personeli alımı teminine gitmektedir. Alımlar genellikle temizlik, şoför, güvenlik, çevre düzeni ve ağaçlandırma unvanlarında gerçekleştiriliyor. Alınanlar 9 ay süre ile istihdam sağlanıyor.

TYP alımları için genel şartlar; en az ilkokul mezunu olması (lise, önlisans veya lisans mezunları başvuru yapabiliyor), 18 ile 50 yaş aralığında olması (güvenlik görevlisi alımı sadece 35 yaş ile sınırlıdır), her hangi bir emeklilik maaşı almaması ve ilanın yayınlandığı şehirde ikamet etme şartları aranıyor.

Alımlar Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, SYDV, Tapu Kadastro ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü gibi daha bir çok kamu kuruluşu bu alımlardan kendi kadrolarına alım yapmaktadır.

2020 İŞKUR TYP kamu personeli alımları Ocak 2020 ile hemen ilana çıkması beklenmekle birlikte kurumlar yıl değişimi ile birlikte ihtiyaçlarını gidermek üzere ilanda olacaktır. Başvuru yapacaklar için ilanları takip edebilir veya cep uygulamamızı indirerek hemen haberdar olabilirler.

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