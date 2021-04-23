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Typ işkur personeli süreklilik için tekrar Ankara’ya gidecek mi?

Typ işkur personeli süreklilik için mücadelesine devam etmekte. Toplum yararına program kapsamında okullarda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak görev yapan geçici işçiler haziran ayında iş sözleşmeleri sona eriyor. Çalıştıkları kurumlarda süreklilik isteyen geçici işçiler geçtiğimiz aylarda Ankara’da çeşitli STK ve siyasiler ile görüşüp destek istedikleri bilinmektedir. Henüz isteklerine bir cevap gelmezken, aralarında yeni bir ekip kurup Ankara’ya gitmeye hazırlandıklarını iddia edildi.

Typ işkur personeli süreklilik için tekrar Ankara’ya gidecek mi?
23 Nisan 2021 Cuma 00:01

Typ işkur personeli Pandemi ’nin kahramanları

Typ işkur personeli Covid-19 salgını nedeni ile okulların ara tatile girmesi sonucunda bulundukları valiliklerin olur ’u ile salgında gerek duyulan kurumlarda görevlerini icra ettikleri bilinmektedir. Park bahçe, kalabalık alanlar, hastaneler, filyasyon ekipleri ve daha birçok alanda zor şartlarda yapılan çalışmaların ardından tekrar Milli eğitim bakanlığına bağlı okullardaki görev alanlarına döndüler. İşkur typ çalışanları Pandemi döneminde adeta gizli kahraman gibi kurum çalışanlarına destek verdi. Toplum yararına program kapsamında görev yapan personellerin tek bir isteği ise işlerinde süreklilik oldu.

Typ çalışanları kadro istiyor

Typ çalışanları ile yapımız röportajda ise; ‘’Bizler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 30 bin okulda görev yapan 9 aylık işçileriz. Covid-19 salgını döneminde bizleri görev alanlarımızdan alıp gerek duyulan kurumlara veya alanlara yönlendirdiler. Hiçbir arkadaşımız olmaz demeden seve seve giderek elimizden geldiği desteği vermeye çalıştık. Yine olsa yine seve seve gideriz. Bizim tek bir isteğimiz var, 3 ay sonra bizi kapı önüne konulmamak. Geçindirmekte olduğumuz ailelerimiz var. Ülkemizin bu zor süreçlerde geçtiği dönemlerde bizler nasıl tekrar iş bulabiliriz. Siyasilerin bizleri görmesini istiyoruz. Aramızda bir ekip ile çalışma süremiz bitmeden tekrar Ankara’ya gitmeyi düşünüyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz.’’ DEDİ


Kaynak: Kamu Saati Özel
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