Türkiye'de 130 bin Çalışana Zamlı Maaş Müjdesi

Türkiye'de 130 bin Çalışana Maaş Zam Müjdesi
Türkiye'de 130 bin Çalış'a Maaş Zam Müjdesi 130 bin işçiye % 25.50 zam müjdesi!
Türk Metal Sendikası ve MESS toplu iş sözleşmesi uyarlanırken anlaşma yapıldı
Türk Metal Sendikası ve metal iş kolundaki 200 kurum ve 130 bin sayıdaki işçileri alakadar eden grup toplu iş anlaşmasına şartlar sağlandı .
ÇALIŞMAYA İLK 6 AYLAR %18,49
2019-2021 Aylarını kapsayan MESS Grup Toplu İş anlaşmasında çalışanlara ilk altı ay yüzde 18,49,
İLK SENE TOPLU YÜZDE 25,50 ZAM
İlk sene içerisinde yüzde 25,50 oranında zam oldu .
Pavlak: İyi bir zam alacağımızı paylaşmıştık
Türk Metal Sendikası Başkanı Sayın Pevrul Kavlak 2019 MESS Toplu İş Sözleşmesi sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
BİR SAATLİK ÜCRETLER
Bir saatlik ücretlere birinci altı ay için yüzde oranında 17 zam
İkinci altı ay yani 12. aylık için Yüzde 6 oranında zam verildi.Enflasyon bu oranı geçmesi halinde fark vereceklerini açıkladılar .
BÜTÜN SOSYAL HAKLARA YÜZDE 20 ORANINDA ZAM
Tüm sosyal haklarda birinci Sene % 20 oranında zam yapıldı. İkinci sene için de enflasyon oranında yükseliş olacaktır .
EK OLARAK DA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Pavlak Konuşmasından bu kazanımlara ek olarak üyelerinin en çok önem verdiği bütünleyici sağlık sigortasına aynen devamlılık sağlanacağı belirtildi.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Sözleşmeye göre 1 Eylül 2019 ile 31 Ağustos 2021 yılları aralığında kayda geçecektir.
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