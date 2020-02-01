Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yepyeni bir dönem ne zaman Başlayacak?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yepyeni bir dönem ne zaman Başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığınca uzunca bir süredir çalışılan bir proje tamamlanmasının ardından neredeyse hayata geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama yeniden doğdu. türkiyede bulunan bir kaç ordular ve yurt dışındaki örnekleri öneme alınarak etraflıca gerçekleştirilen çalışmanın ardından "karacılar", harici kıyafet olarak bilinen resmikıyafet olan üniforma ile şapka yerine bere kullanımı hayata geçirildi .

Yepyeni düzen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı ile buluştuğu törende de önem arz etti .

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Orgeneral Güler, perşembe günü buluşmuşlar , konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen proğram ile karşılama yapılmıştı .

Tören esnasında , Genelkurmay Başkanı Güler'in üniformasında bulunan bir husus çok dikkat çekmişti Daha önce yapılan törenler esnasında başına şapka takan Orgeneral Güler'in, bu en son ki tören sürecinde bereyi başına taktığı gözüktü.

AA muhabirinin topladığı done lere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi kıyafetlere bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın doğuşu olarak hayat bulmuştur.

Bakanlık ça epeyce uzun zamandır sürmekte olan hummalı çalışmaların peşinden artık "karacılar", birkaç tören dışında, "harici kıyafet" şeklinde adlandırılan resmi kıyafetlerde şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de "kayık kep" kullanacaklardı .

Bahsi geçen çalışma esnasında diğer ordular ve yurt dışındaki bildirimler öneme alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı sağlayan bere kullanımına ilişkin çeşitli örnek taslakları yer aldı.

Çalışmanın kabul edilmesinin sonrasında üniforma ile haki renkteolmak kaydı ile bere kullanılmasına ilişkşn değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yer alarak insanlara duyuruld ve hayata geçirildi.

Bu şartlar daha önce eğitim kıyafetinde tercih edilen bere, resmi üniformalarda da kullanılmaya başlanarak . koyu yeşil olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo renk şeklinde kullanılacağı da netlik kazandı.

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