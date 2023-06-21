Türk-İş Başkanı Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı

Asgari ücretin 11.402 TL olarak açıklanmasının ardından komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, "Kanun değişmeli ve siyasete bulaşmamalıyız. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım." ifadelerini kullandı.

"DOLAR ÜZERİNDEN DEĞİL TL İLE KONUŞURUM"

Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK ve Türk-İş arasındaki görüşmeler sonucunda asgari ücret yüzde 34 zam ile 11.402 TL oldu. Dün akşam katıldığı programda sürece ilişkin detayları anlatan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım." dedi.