Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor Memurlara Servis Kaldırılıyor.Memurlara servis hizmeti kaldırıldımı ? işte detaylar..

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor Memurlara Servis Kaldırılıyor.Memurlara servis hizmeti kaldırıldımı ? işte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı aracılığı ile çalışanlara yönelik hizmet olan personel servisinin kaldırılması talebinde bulunuldu ve bir öneri sunuldu . Bundan sonra memurlara servis uygulaması yerine geçirilebilmesi adına otebüs hizmetinden faydalanılmak adına otebüs kartları temin edilecek bu konu 1 Mart tarihinde gündeme alındı

Başkanlığa bağımlı Bütçe Genel Müdürlüğü aracılığı ile iş merkezlerine iletilen metin şu şekildedir;



“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sunulması dışında toplu taşıma kartı çıkarılarak temin edilmesi uygulamasının ekonomik olarak avantaj sağladığı tesbit edilmiş kamu kaynaklarının sağlıklı , dinamik ve faydalı harcanması esasının hayata geçirilmesine katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin sonlandırma tarihlerinin ardından toplu taşıma bileti verilmesinin de çok mühim olduğu ifade edilmiştir.”