0
0
0
0
1
0
0
0

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor Memurlara Servis Kaldırılıyor.Memurlara servis hizmeti kaldırıldımı ? işte detaylar..

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor
01 Mart 2020 Pazar 10:38

Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor

 Tüm Çalışanlara Servis Hizmeti Kaldırılıyor Memurlara Servis Kaldırılıyor.Memurlara servis hizmeti kaldırıldımı ? işte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı aracılığı ile çalışanlara yönelik hizmet olan personel servisinin kaldırılması talebinde bulunuldu ve bir öneri sunuldu . Bundan sonra memurlara servis uygulaması yerine geçirilebilmesi adına otebüs hizmetinden faydalanılmak adına otebüs kartları temin edilecek bu konu 1 Mart tarihinde gündeme alındı

Başkanlığa bağımlı Bütçe Genel Müdürlüğü aracılığı ile iş merkezlerine iletilen metin şu şekildedir;

“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sunulması dışında toplu taşıma kartı çıkarılarak temin edilmesi uygulamasının ekonomik olarak avantaj sağladığı tesbit edilmiş  kamu kaynaklarının sağlıklı , dinamik ve faydalı harcanması esasının hayata geçirilmesine katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin sonlandırma  tarihlerinin ardından toplu taşıma bileti verilmesinin de çok mühim olduğu ifade edilmiştir.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Memurlara Servis Kaldırılıyor
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber