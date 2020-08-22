Testi pozitif çıkan işçi işten atılabilir mi?

İş Kanunu'na göre, çalışanlar kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşüremezler.

Bu nedenle, işverenin işyeri için aldığı önlemleri çalışanların mutlaka uyması gerekmektedir.

İşçiler, maske, siperlik gibi ekipmanları kurallara uygun şekilde kullanmak zorundalar.

Tüm uyarılara rağmen, maske takmayan veya sosyal mesafe kuralına riaeyet etmeyen işçiler öncelikle sözlü ve yazılı olarak uyarılır.

Tüm uyarılara rağmen, maske ve diğer tedbirleri uygun davranmayan işçinin, tazminatsız olarak işten atılması gündeme gelebilir.

Bunun için tüm işçilerin, koronavirüs çerçevesinde alınan tedbirlere uygun davranması gerekmektedir.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İŞÇİ İŞTEN ATILABİLİR Mİ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir çalışanın iş akdi fesh edilebilir mi? Bu durum da son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Koronavirüs İş Kanunu'nda zorlayıcı neden kapsamına girmektedir. Zorlayıcı neden ise, İş Kanunu 25/3 uyarınca sel, deprem gibi olaylarla ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınma gibi durumları içermektedir.

Zorlayıcı neden olduğu zaman hem işçi hem de işveren iş akdini fesih hakkına sahiptir. Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan dönem de zorlayıcı nedenlerden birisini oluşturmaktadır.

İş Kanunu bu durumu şu şekilde belirtmiştir; "şayet işyerinde işçiyi 1 haftadan uzun süre çalışmaktan alıkoyan neden varsa işveren; işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süren bir nedenle iş duruyorsa zaman işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilecektir."

O halde böyle bir durum yaşandığı zaman iş akdi sözleşmenin her iki tarafı da feshedebilmektedir.

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