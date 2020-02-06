Teknik pozisyonlara özel iş görüşmelerinde Püf Noktalar

İş görüşmesinde pozisyona özel hazırlık yapmak gün geçtikçe daha da önemli bir hal alıyor. Yakın zamanda teknik bir pozisyon için iş görüşmesine çağrıldıysanız uzmanların verdiği ipuçlarına mutlaka bi göz atın.
Şuan ki iş başvurulan pozisyonun gerektirdiği tecrübe ya da yetenekler kadar şahsın mülakatta zamana nasıl hazırlandığıkonusunda verdiği izlenim de son derece mühim . Kapsamlı bir gözlem yapmakla görevli bulunan ve adayı her açıdan iyi değerlendiren İK uzmanları için ufak detaylar artık öncesinden daha önemli. Kullanılan sistemlerden araçlara, sosyal medya platformlarından farklı programlara kadar hızla bireyselleşen, kişesellik odaklı duruma gelen dijital dünyada mülakata gelmeden önce bir kaç ipuçlarını önemli almakta yarar var.
İşte teknik pozisyonlara uygun ön hazırlıkta dikkate alınması gereken ip uçları :
Sektöre uygun giyinmek
Uzmanlara göre teknoloji sektörü olduğunda sporla klasik kıyafeti birleştiren bir tarz ı uygulamak en düzgün bir seçim . Takım elbise fazla ciddi, spor kıyafet fazla özensiz olması sebebiyle bu tür pozisyonlar için gerçekleşen görüşmelerde ilk izlenimi olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar özellikle yeni yapılan teknoloji start-up’larında aday kişilerin çogunlukla görüşmeye spor kıyafetle gittiklerini, bunun da adayın pozisyonu çok da ciddiye almadığı kanısına varıldığına ortaya koyuyor .
Şirketle tanışma
Araştırmalara göre pozisyonla beraber şirketi iyi tanımak, sektördeki firmaya özel iş alanlarını soruşturmak , üzerinde durulan , ortaklık kurulan projeleri çok iyi tecrübe çok önemli. Yani şirketle tanışmayı mülakkat öncesi gerçekleştirmiş, sağlam bir fikir sahibi olması gerekmektedir. Spesifik pozisyonlar için de mutlaka teknoloji bloglarını takip etmekaraştıran kişi olabilmek önemli. Son gelişmelerden haberdar olmak , her konuda hızla yeni versiyonunun çıktığı bir dünyada devamlı güncel bilgiye ait olmak çok mühim.
Cesur fikirler
Teknik pozisyonların çogu şahısta analiz, strateji ve fikir yürütme gibi temel beceriler önemli olduğundan adaya ait orijinal fikirler, tarzlar yöntemler , çözüm önerileri beklendiğini unutmaması şarttır . Görüşmede parlak bir performans göstermek adayın ayrı ve özgün yanını sergilemesi ile mümkün.
Kendinden emin olmak
Adayın CV’sine değindiği her bir teknik beceriye arkasında duracak şekilde
hakim olması, az bildiği noktaları ise dürüstçe ifade etmesi çok önemli. Adayın çok iyi bilgi sahibi olmadığı bir özelliği öyle değilmiş gibi göstermesi kısa vadede tüm süreci tersine çevirebiliyor. Uzmanlar kişisel beceri noktasında profesyonel olmak, problem çözümünde başarı sağlamak ve beklentiyi tam şekilde karşılayabilmek adına kişinin kendisinden emin olmasının şart bulunduğuna değiniyor.
CV düzenleme
Uzmanlar teknik pozisyonlar için yenilikçi enerji dolu , ve stratejik özgeçmişlerine çok büyük önem ile değiniyor. bütün kübu bahsedilenlere düzgün bir gramerin eşlik etmesi de şart . Klasik standart ve çok fazla cümle içeren metinli özgeçmişlerden uzak kalınmasını özgün kısa açıklayıcı olmalarını öneriliyor.
Becerilerin görünür olması
Adayın becerilerini somut örneklerle aksettirilmesi , özgeçmişinde teknik becerilerini barındıran linklere yer açmaları gerekiyor. Adayın kendisine ait not ettiği kodlar ya da ayrı projeleri bir blog, website ya da uygulamayla alakalı ise , bunları özgeçmişte göstermek son derece önemli bir referans.