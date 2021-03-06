Taşerondan kadroya geçen işçiler için rapor hazırlandı!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir konfederasyon olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş'e bağlı sendikaların sahada sorunları tespit eden ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışını benimsediğini belirtti.

ARAŞTIRMAYA DAYALI SORUNLARIN ANALİZİ

Araştırmaya dayalı olarak sorunların analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve çözüme yönelik adımların atılmasını çok kıymetli bulduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, Hak-İş bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da araştırma, inceleme, sistematik düşünce ve bilimsel çalışmaları bir bir hayata geçirmektedir. Konfederasyonumuz Hak-İş'in bizzat sahada binlerce taşeron işçiyle yüz yüze görüşme/anket uygulaması ile gerçekleştirdiği 'Taşeron İşçisi Gerçeği' araştırması taşeron işçilerin kadro almaları için önemli bir veri olmuştur."

KHK'LI İŞÇİLER

Arslan, 696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilerinin iş yerlerinde bazı uygulamalardan kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarına da işaret ederek, "Üyelerimizin yaşadıkları bu sorunların yerinde ve ayrıntılı şekilde tespit edilmesini çok önemli görüyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız tarafından araştırmaya dayalı olarak oluşturulan analiz ve raporları çok kıymetli buluyoruz. Hak-İş olarak, her zaman sendikal mücadelemizi sosyal diyalog çerçevesinde politika geliştirerek, öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirerek yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

RAPOR HAZLIRLANDI

Çalışanları yakından ilgilendiren hemen her konuda Hak-İş olarak duruşlarını, yöntemlerini ve bakış açılarını paylaştıklarını belirten Arslan, "Bu sebeple işkolunun en büyük sendikası olan Öz Sağlık-İş Sendikamızın 696 sayılı KHK sebebiyle işçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları saha raporunu çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.