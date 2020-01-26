Taşeronda şirket yerine kadro olsaydı %22.5 zam alacaklardı İşte Çarpıcı Detaylar...

Taşeronda şirket yerine kadro olsaydı %22.5 zam alacaklardı

Taşerondan geçen işçiler kadro alsalardı yüzde 22.5 zam alacaklardı.

696 sayılı KHK ile taşerondan şirket işçiliğine geçen işçiler YHK toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre zam alıyorlar. Enflasyon farkı da verilmeyen işçiler yıllık yüzde 4+4 şeklinde zam alıyorlar. Şirket işçiliği yerine kadrolu beldiye işçiliğine geçmiş olsalardı diğer işçiler gibi zam ve toplu sözleşme hakkına sahip olacaklardı.

BİR ÖRNEĞİ BOLU'DA GERÇEKLEŞTİ

Bolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22 buçuk zam yapıldı. Taşerondan şirket işçiliğine geçen işçiler için ise mevzuat ve 696 sayılı KHK hükümleri toplu sözleşme yapma imkanını vermiyor.

ZAM KADROLU İŞÇİLERE YAPILDI

Bolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22 buçuk zam yapıldı. Taşerondan şirket işçiliğine geçen işçiler için ise mevzuat ve 696 sayılı KHK hükümleri toplu sözleşme yapma imkanını vermiyor.

TAŞERONDAN GEÇENLERDE İŞTEN ÇIKARMALAR KOLAY

Ayrıca taşerondan şirket işçiliğine geçen işçilerde belediye kadrosu olmadığı için işten çıkarmalar kolay bir şekilde yapılıyor.

İKRAMİYE DE YOK

Bolu Belediyesi'ndeki işçilere yapılan zam kadrolu işçiler için geçerli. 696 sayılı KHK ile belediyelerde şirket işçiliğine geçen işçiler yaklaşık 2 yıldır şirket işçiliğinin kadro olmadığını, işten çıkarmaların kolay bir şekilde yapıldığını ve genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan diğer arkadaşları ve kamu işçileri gibi ilave tediye (52 günlük ikramiye) ücreti alamadıklarını her fırsatta dile getiriyorlar.