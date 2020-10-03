Taşeron Çalışanlarına Maaş Zammı Büyük Müjde! Yüz binlerce taşerona büyük müjde! Ücret artışına dahil olacaklar

Taşeron Çalışanlarına Maaş Zammı Büyük Müjde!

Taşeron Çalışanlarına Maaş Zammı Büyük Müjde! Yüz binlerce taşerona büyük müjde! Ücret artışına dahil olacaklar

Kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olabilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek.

Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek.

KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK

"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi. Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR

Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise geçiş temmuzda başladı. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI

Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.

'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.