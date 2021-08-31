Tanzim Market işçileri Ayaklandı Haklarını İstiyor

Yaklaşık bir yıl önce Dost Mağazacılık A.Ş. bünyesinde açılan Tanzim Market, işçilerin maaşını, fazla mesaisini, yol ve yemek ücretini ödemeyince market işçileri harekete geçti.

ANKARA (Anayurt) -Yaklaşık bir yıl önce Dost Mağazacılık A.Ş. bünyesinde açılan Tanzim Market, işçilerin maaşını, fazla mesaisini, yol ve yemek ücretini ödemeyince market işçileri harekete geçti. Mağaza Market-Sen, 100 bin TL’yi aşkın alacağını isteyen 23 market işçisi için yarın Tanzim Market Genel Merkezi önünde olacak. Mağaza Market-Sen eylem öncesi yaptığı açıklamada Tanzim Market’in, “küçülme” gerekçesiyle 8 işçiyi ihbar tazminatını ödemeden işten çıkardığını, işten çıkarılan işçilerin çıkışını istifa olarak gösterdiğini ve böylece işçilerin işsizlik maaşı almasını engellediğini belirtti.

Açıklamada Mağaza Market-Sen Tanzim Market Koordinasyonunun Tanzim Market’in patronu Ömer Baktimur ile sorunun çözümü üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği ancak bu görüşmelerde işçilerin haklarının ödenmesi konusunda bir güvence alınamadığı ifade edildi. Açıklamada şirketin tavrı “Son görüşmemizde ise ‘şirketimiz ne zaman isterse o zaman öder’ denilerek sorunun çözümü yönünde bir adım atılmadı” sözleriyle anlatıldı.

Açıklamada Tanzim Market yönetiminin işçiye yaklaşımı şu ifadelerle eleştirildi:

“Tanzim Market patronları depolarında çıkan yangını bahane göstererek işçilerin hakkını açıkça gasp ediyor. Bu zincir marketin İstanbul’da bulunan 37 şubesi hala işliyor. Marketler her sabah açılıyor, kasalar işliyor. İşçiler yeni gelen ürünleri paletlerle mağazalara çekip raflara diziyor. Ancak kendi birikimlerini hep cebinde saklayan patronlar, 1 kuruşları dahi eksilmesin diye işçileri sefalet ile baş başa bırakıyor. İşçi maaşı patronlar için ekstra bir harcama değildir. Diğer tüm kalemlerden öncelikli olması gereken en temel borçtur. İş yeri açıp işletmek, zorunluluk değil tercihtir. İşçilerin maaşlarını ödeyemiyorsanız iş yeri açmak zorunda değilsiniz. İşçiler sizin kârınıza ortak değil. Cebinizi doldurduğunuz günlerde kârınızı bölüşmediler. Bu yüzden görevinizi yapacaksınız, işçilerin maaşlarını ve haklarını ödeyeceksiniz.”

Tanzim Market işçileri, yarın saat 13.00’da Tanzim Market Genel Merkezinin bulunduğu Kağıthane Papirüs Plaza önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.