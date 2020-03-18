Süt İzni Kullananlar ile Kronik Hastalığı Olanlar, 12 Günlük İzinden Faydalanabilecek mi? Süt izni Nedir Kimler Faydalanabilir?

Süt İzni Kullananlar ile Kronik Hastalığı Olanlar, 12 Günlük İzinden Faydalanabilecek mi?

Soru

1. Corona virüsü yayılması kaynaklı olarak Cumhurbaskanliginca açıklanmakta olan 12 günlük idari izin yönergesi kapsamında anlatilan idari izin genelgesinde belirtilen " yasal süt izni kullananlar" cümlesi 657/104-F ' ye göre yarım gün Yani bu madde gereğince yarım gün çalışanlar yasal süt izni kullanıyor sayılır mı?

Cevap

Hamilelerin, yasal süt izni kullananlara, engelli durumda iş yapanların , yönetici pozisyonlarındakiler dışında 60 yaş ve üzerinde bulunan kişiler, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sistemi iyi olmayan kişiler , kanser hastaları, kronik solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar , obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakline sahip olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden başlayarak on iki gün idari izinli olmaları ,

Yarım izinle alakalı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısında yasal süt izni gerçekleştiren anneler de 16 Mart tarihinden başlayarak 12 gün idari izinli olacakları açıklanmaktadır. Yasal süt izni bebeğini rahat bir şekilde emzirebilmesi adına kullanılan bir izin yer alıp , emzirme işlemi 104/F maddesinde bulunan ücretli yarım gün çalışma hakkını yerine getiren anne için de geçerlidir. Ayrıca azami altı aylık ücretli yarı zamanlı çalışma şansını kullanan memur bu süre bitiminde günlük bir buçuk saat süt izninden aydalanmaya devam edilecektir .

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