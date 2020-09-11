Sosyal medyada bu hataları yapanlar işe giremez!

insanların işe girmelerinde etkili olduğu gibi, işten atılmalarında da rol oynamaya başladı. Bazı durumlarda, sosyal medya paylaşımları çalışanların adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Bu nedenle çalışanların, işe girmek isteyenlerin, işçi ve memur adaylarının sosyal medya paylaşımlarına büyük dikkat göstermesi gerekiyor. Sadece kamuda değil, özel sektörde de birçok şirket çalışanların sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Bu takip sadece işe alım süreci ile sınırlı kalmıyor. İnsan kaynakları uzmanlarının çalışanların online yaşantısını mercek altına aldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolaysıyla, yaptığınız paylaşımlar sizin meslek hayatınızda ve kariyer basamaklarını tırmanmanızda belirleyici olacaktır.



Peki sosyal medyada nelere dikkat etmeliyiz?

İşte sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 konu:

-E-POSTA ADRESİ: Öncelikle e-posta adresiniz doğru seçin. 'Kuzey yıldızı', 'delikanlı', 'm.2srm3' gibi gizemli isimlerden hesap oluşturmayın. Bunun yerine isminiz ve soy isminizden oluşan hesaplar kullanın.

-PROFİLİNİZİ ÖNEM VERİN: Profilinizi oluştururken vereceğiniz bilgiler ve resimler büyük önem taşır. Burada kullanacağınız resimler sizi iyi yansıtıyor olmasını sağlayın. Yine profilde vereceğiniz bilgilerin doğru olmasına dikkat edin.

-HESABIN GİZLİLİĞİNİ KONTROL EDİN: Hesapların çalınması olarak nitelendirilen olaylar bazen çalışanları zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle sosyal medya hesapların gizliliğini büyük önem verin. Gizlilik ayarlarını sık sık kontrol edin. Hatta zaman zaman, hakkınızda yapılan paylaşımlarla ilgili sorgulama yapın.

-PAYLAŞIMLARINIZ ÖNEMLİ: Sosyal medya üzerinden yapacağınız yazı veya resim paylaşımları büyük önem taşıyor. Paylaşımlar sadece çevrenizdeki kişilerin değil, çalıştığınız kurum ve kuruluşların da yakın takibinde bulunuyor. Bu nedenle, sosyal medya paylaşımlarınızın sizi yansıttığını hiçbir zaman unutmayın.

-BEĞENMELER DE ÖNEMLİ: Sosyal medya alanında sadece paylaşımlar değil, beğenmeler de büyük önem taşıyor. Dolaysıyla siz bir paylaşımda bulunmamış olabilirsiniz, ancak beğendiğiniz paylaşımlar da sizle ilgili değerlendirme yapılmasına neden oluyor. Tüm bu uyarılar ışığında değerlendirildiğinde sosyal medya, iş hayatında da büyük önem taşıyor. Bunun için tüm çalışanların sosyal medyada paylaşımda bulunurken bir kez daha düşünmesinde fayda bulunuyor.

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