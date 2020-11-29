Son Dakika Asgari Ücretin Son durumu Nedir  Asgari ücrette flaş iddia...

Asgari ücrette flaş iddia... 2021 asgari ücret için ilk görüşme 4 Aralık tarihinde yapılacak. Hükümete yakın gazeteden ise 2021 asgari ücret 2.722 TL olacak iddiası geldi.

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Asgari ücrette flaş iddia... 2021 asgari ücret için ilk görüşme 4 Aralık tarihinde yapılacak. Hükümete yakın gazeteden ise 2021 asgari ücret 2.722 TL olacak iddiası geldi.

2021 asgari ücret görüşmeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için kamuoyunda ise asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.

2021 ASGARİ ÜCRET 2.722 TL OLACAK İDDİASI

Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Merkez Bankasının 2020 enflasyon tahmini olan yüzde 12,1'e beş puan da refah payı eklenirse 2021'de net asgari ücret 2 bin 722 liraya kadar yükselebileceği iddia edildi.

Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları ile ilgili konuşulan şu şekilde aktarıldı:

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması halinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.