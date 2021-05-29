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Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi?

Günümüzde bir çok işçi sigortasız çalışmak zorunda kalıyor. Peki sigortasız çalışan işçiler, işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler mi? Örneğin, işe giriş tarihinden itibaren 9 ay sonra sigortası yapılan bir işçi, 9 aylık dönem için de kıdem tazminatı talebinde bulunabilir mi?

Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi?
29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:23

Sigortasız çalışılan dönemler için ya da sigortasız çalışan bir işçi kıdem tazminatı talebinde bulunamaz.

Tazminat hesaplarında sigortalılık dönemi dikkate alınır.

Öncelikle kıdem tazminatı almak için, iş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğu süreler dikkate alınır.

Sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigortasını hem dede tazminat süresini kazanmış olursunuz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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