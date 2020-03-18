Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.

Dünya 2020 Yılında Zorlu Bir Sınav Veriyor! İşte 2020 Yılı İlk 3,5 Ayında Yaşananlar, 2020 felaketler yılı olarak adlandırılıyor, yılın ilk gününden bu yana olumsuz gelişmeler peş peşe geldi. Doğal afetlerden savaşlara, ekonomik dalgalanmalardan salgın hastalıklara, yoğun bir gündemle başlayan 2020, yalnızca 75 günde pek çok olumsuz gelişmeye sahne oldu. 2020'nin ilk çeyreğini tamamlarken Türkiye ve dünyada yaşanan 10 gelişmeye mercek tuttu