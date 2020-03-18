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Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.idari izinler Korona virüs kapsamında kaç güne çıkarıldı İşte Detaylar..

Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.
18 Mart 2020 Çarşamba 12:52

Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Personelinin İdari İzinleri Tekrar düzenlendi.idari izinler Korona virüs kapsamında kaç güne çıkarıldı İşte Detaylar..

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ülke genelinde alınan tedbirler ardındsn sağlık kurumlarına gerçekleştirilen başvurular sebebi ile , idari izinleri yeniden yapıldığı açıkladı.

Kadın memurlara, analık izni bitiminde de istemeleri durumunda ücretsiz izin kullanımı da  verilecek.

Gebe olan kadın memurlar, bugünden başlayarak on iki gün idari izinli kabul edilecek . Yıllık izin talepleri olursa bu istekleri yerine getirilecek

Şuanki  izinleri amirlerin müsait gördüğü zaman dilimleri içerisinde değerlendirilecek

Sağlık hizmet sunumunda çoğalan bir ihtiyaç bulunursa söz konusu izinler bitirilecek , izin kullananlar il dışına çıkışı kaldırılacak .


Kaynak: Kamu Saati Özel
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