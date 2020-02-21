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Polislere Büyük jest ! Evlilik Yıl Döneminde İzin Kullanacak

Polislere Büyük jest ! Evlilik Yıl Döneminde İzin Kullanacak

Polislere Büyük jest ! Evlilik Yıl Döneminde İzin Kullanacak
21 Şubat 2020 Cuma 14:39

Polislere  Büyük jest ! Evlilik Yıl Döneminde İzin Kullanacak

İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen emir ile emniyet çalışanı kişilerin işlerine adaptasyon moral ve motivasyonunun çoğaltılması adına sunulan genelge, 81 il de görev alan tüm emniyet ekiplerine bildiri iletildi. projeye göre, çalışan polis, 657 numaralı "Devlet Memurları Kanunu"nda tasarlanan mazeret izninin bir sorumlu müdürlerin tanıyacağı izin ile evlilik yıl dönümlerinde izin kullanark o özel günü anımsayacak ve Aile birliği ve sevinci coşkusu oluşturulacak.Aile  duygusunun ve sevgisinin fazlalaştırılması dorukta yaşanması ile çalışan memurun sevincini en üst tabakaya ulaşması için iş yapma koşullarında  büyük iyileştirmeye de imza attı .

8/24 ÇALIŞMA ŞEKLİNE BAŞLANILDI

Bu tasarıya göre, il emniyet müdürlüklerine bağlıgörev yapan  polis merkezi amirlikleri ve resmi kurum takımlarında 8 saat iş yapıp 24 saat dinlenme sistemine dönülmesi uygun bulundu . Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için gereken koşul ve şartlar dahilinde planlama ve düzenlemeler de  yapılacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #polis #EVLİLİK YILDÖNEMİ
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