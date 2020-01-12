Özel güvenlikçilere farklı asgari ücret talebi!

Özel Güvenlikçi 3 Bin TL Maaş Almalı Şartları İyileştirilmeli

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Kösereisoğlu, işin zorluğu nedeniyle özel güvenlik sektöründe asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de birçok patron açlık sınırında kalan 2 bin 324 liralık yeni asgari ücreti yüksek olduğunu savunurken, uluslararası özel güvenlik şirketi Securitas çalışma şartlarının ağır olması sebebi ile bu ücretin özel güvenlik sektöründe yetersiz kaldığını belirtti. Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Türkiye'de sektörel ya da bölgesel asgari ücret uygulaması olmadığı için zorunlu olarak kendilerinin de yasal ücretleri uygulamak zorunda kaldıklarını fakat yıllık izin sürelerinin fazlalaşması, mesai saatlerinin azalması, mesai ücretlerine zam yapılması gibi yöntemlerle çalışanların gelirlerini arttırmaya yönelik formül aradıklarını belirtti.

Çalışma şartları çok zor ve bir o kadar da ağır olduğu için özel güvenlik sektörü çalıştıracak insan bulamakta bir hayli zor !.

ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR

Murat Kösereisoğlu, ekonomi muhabirleriyle yaptığı toplantı da özel güvenlik sektöründeki ağır çalışma koşulları sebebiyle hiçbir çalışanın uzun zaman çalışmak istemediğini , çoğunun ilk fırsatta kaçma çabası gösterdiğini , bu nedenle personelin üçte birinin her yıl başka sektörlere geçiş gösterdiğini açıkladı. Bu durumun, personelin üstlendiği riskler ve ağır şartlarla elde edilen kazanç ve gelirler arasında oluşan dengesizliklerden dolayı yaşandığını belirten Kösereisoğlu, “Çalışanlarımız hiçbir sektörde olmayacak şekilde sürekli vardiya, fazla mesai ve nöbet gibi zor çalışma şartlarına maruz kalıyor. Sorunun olduğu ortamlarda görev alıyorlar. Askerde bile ‘Şafak kaç?' dediğinizde süre belli. Sürekli nöbet tutan, ailesinden ayrı kalan personelin bu işin karşılığında çok daha iyi bir gelir elde etmesi gerekli . Bu nedenle sektörün cazip hale getirilmesi için gerekli çalışma koşullarının oluşması çalışanların ücret, mesai ve izin haklarının iyileştirilmesi yönünde düzenleme yapıp ilgili bakanlıklarla paylaşmak istiyoruz” açıklaması yaptı.

Murat Kösereisoğlu, sadece kendi şirketlerindeki personelin mali ve sosyal haklarını iyileştirmelerinin çok yararlı olacağını vurgularken şirketlerinin rekabet gücünü zayıflatmaktan başka bir işe yaramadığını, iyileştirmenin sektör genelinde olması gerektiğini aktardı.

CAZİP HALE GELEBİLİR

Özel güvenlikçi Sektöründe maaş ödemelerinin normal asgari ücretten en az yüzde 30 daha çok, yani 3 bin lira civarında olması şarttır ancak asgari ücreti değiştirme şansı olmadığını belirtti. Kösereisoğlu, bunun yerine haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi, yüzde 50 olan normal fazla mesai ücretinin de yüzde 100'e, bayram mesailerinin yüzde 100'den yüzde 150'ye çıkarılması ve yıllık izin süresinin 14 günden 18, hatta 24 güne uyarlanmas halinde sektörün cazip ve yararlı hale geleceğini söyledi.