Öğretmen Polis Avukat Vali Kaymakam! Kim ne kadar maaş alacak?

Emekli ve memurların zamlı maaşları TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklamasıyla belli oldu. TÜİK'in 2021 senesinin Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler oranlara çevrilmişti. İlk 6 aylık verinin netlik kazanmasıyla milyonların maaşları duyuruldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak? İşte güncel maaş tutarları

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

13 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI ARTTI

Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı.

MEMURA EN AZ 4.299 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

Eş yardımı 405,73,

0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE YATIYOR

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması planlanıyor. Emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk altı aylık enflasyon oranı 8,45 oldu. Yıllık TÜFE 17,53 olarak açıklandı.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunun cevabı için SGK'nın internet sitesindeki hesaplama robotunu kullanmak gerekiyor. Ancak toplam hizmet günü 3600 günden az ise aylık hesaplaması yapılamıyor.

Ne kadar emekli maaşı alınacağının öğrenebilmesi için T.c. kimlik no, SSK sicil no, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra sistem emekli olduğunuzda size bağlanacak olan yaşlılık aylığını hesaplıyor.