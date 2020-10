O belediyede taşerondan geçen işçilere % 100 zam müjdesi!

O belediyede taşerondan şirket işçiliğine geçen işçilere % 100 zam müjdesi!

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Örnek bir toplu sözleşmeye imza attık

Çankaya Belediyesi, İmar A.Ş. ile Belde Ltd. Şti. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda imzalandı.

Remzi Çalışkan konuşmasında şunları söyledi:

“....Belediyelerle ilgili tereddütlerimiz vardı. Ancak bir teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir zaman, öyle zorlu bir süreçteyiz ki, Çankaya Belediyesi de tabi ki zor bir sürecin tam ortasındaydı. Ama Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen beni aradı. “Ben dedi kısa çalışma yapmamın önünde engel olmamasına rağmen kısa çalışma yapmayacağım” dedi. Kendisine teşekkür ediyorum.

Evet bu salgın sürecinde çalıştık, arkadaşlarımızı kaybettik, hastalandık. Hükümetten katkı beklerken önümüze kıdem tazminatının fona aktarılması çıkarıldı. Biz OHAL döneminde, KHK’ların yağmur gibi yağdığı dönemde de yine alanlara, meydanlara çıktık, yine sesimizi yükselttik ve kıdem tazminatımızı asla gasp ettirmeyeceğiz dedik. Esnek çalışmalarla, sağından solundan dolanarak belirli süreli iş sözleşmeleriyle, 25 yaş altı 50 yaş üstü gibi adımlarla yine kıdem tazminatımıza saldırı hazırlığı var. Ama DİSK var Genel-İş var. Kıdem tazminatımızın gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

4+4'E MAHKUM EDİLDİ

696 sayılı KHK ile özgür toplu sözleşme hakkımız gasp edildi, önümüz kesildi. Belediye taşeron işçilerinin hak ettiği kadro verilmediği gibi bir de belediye şirketlerine aktarıldı. Yetmezmiş gibi 4+4’e mahkûm edildi. Biz birçok belediyede bunu aşma gayretine girdik. Mücadelemizi hak ettiklerimiz alana kadar sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’de konuşmasında, toplu sözleşmenin bağıtlanmasındaki çabaları için Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’a ve Ankara 1 No’lu şube başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Alper Taşdelen konuşmasında şunları söyledi:

“Ben belediye başkanı olduğum günden itibaren her zaman şunu vurguladım; bir belediye çalışanıyla, emekçisiyle var olur, bir belediye emeğin hakkını verirse başarılı olur. Ben şuna inanıyorum; bizler bir aileyiz, biz Çankaya Belediyesi ailesiyiz. Her çalışanım, işçim, memurum, emekçim benim kardeşimdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu belediyede işçinin, emekçinin hakkının teminatı olacağıma söz vermiştim sözümü de tutuyorum.

TAŞERONDAN ŞİRKET İŞÇİLİĞİNE GEÇEN İŞÇİLER

Pandemiyi ve ekonomik krizi bahane etmeden işçilerin haklarının verildiğini söyleyen Taşdelen, “Belediye kadrolarına geçen taşeron işçilerimizin toplu sözleşmeden yararlanma hakları kısıtlanmıştı. Bu sözleşme ile hem kısıtlamaları kaldırdık hem de bu işçilerin ücretlerinde yüzde 100 artış sağladık” diye konuştu.

EMEĞİN HAKKINI VERDİK

Çankaya Belediyesi ve işçileri arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin, “Türkiye’ye örnek olacak” nitelikte olduğunu savunan Taşdelen, şunları söyledi:

“Sosyal belediyeciliğin bir ayağı da alın teri döken belediye emekçilerinin yanında olmaktır. Biz emeğin hakkını verdik, emeğe hak ettiği değeri vermek biz sosyal demokratların boynunun borcudur. Seçimlerden önce, belediyelerde israf ve yolsuzluk önlendiğinde ve kaynakları başka yere aktarılmadığında öz kaynakların yeterli olacağını söyledik. Millet İttifakı belediyelerinde bu iddialarının ne kadar doğru olduğu kanıtlandı. CHP’li belediyeler, pandemi döneminde dertlere derman oldu.”

SÜREÇ TİS'LE BAŞLAMADI

Bu süreç aslında bu TİS ile başlamadı. Aslında bu süreç az önce Remzi Başkanımın da değindiği gibi Çanpaş süreci ile başladı. Biliyorsunuz 696 sayılı KHK ile taşeron işçiler belediye şirketimize geçtiler ve orada Remzi Başkanımın da ifade etiği gibi ben de bir emekçi dostu olarak oradaki arkadaşlarımızın mağduriyetini gidermenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çanpaş çalışanlarımız gerçekten zor durumdaydı ve ücretleri belediyemizin diğer çalışanlarından daha düşüktü. O zaman Çanpaş ile mevzuata en uygun şekilde bir TİS imzaladık. Çanpaş’ta süreç bu şekilde başladı. 696 sayılı KHK kapsamında belediye şirketine geçen taşeron işçiler içerisinde ne yüksek geliri şu anda Çankaya belediyesi işçileri alıyor.

Değerli arkadaşlar, gerçekten her işçi benim kardeşim. Her çalışan, her emekçi benim yüreğimin bir parçası. Bunun devamını kısa çalışma ödeneğinde getirdik. Gelirler düşmüş, pandemi döneminde, neredeyse bütün belediyeler bir zorunluluk olarak kısa çalışma ödeneğine başvurdular. Ama biz şartlarımızı zorlayarak, işçilerimizin hakkını bütçemizden karşıladık. Belediye liyakatle yönetilirse hem hizmet eder hem de işçisinin hakkını verir. Biz bunun için varız, yaşasın emek, yaşasın dayanışma!”

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’da törende yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçi ve işçilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

