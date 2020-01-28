Belediye işçilerine Zam Müjdesi! Bolu Belediye Çalışanlarına yüzde 27 Zam O belediyede işçilere yüzde 27 zam! İkinci yıl memur zammı...

O Belediye İşçilerine Zam Müjdesi !

Belediye işçilerine Zam Müjdesi! Bolu Belediye Çalışanlarına yüzde 27 Zam O belediyede işçilere yüzde 27 zam! İkinci yıl memur zammı...

Belediye işçilerinin başına talih kuşu kondu belediyeler de Bilecik Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı ikili görüşmelerinde 2020-2022 senesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi hazırlanan tören ile anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme gereğince işçilerin maaş ödemelerine ilk bir senelik zaman için yüzde 27, ikinci yıl için memur maaş zammı ve enflasyon eksiği maaşa bağlı günlük tutar ödemeleri ve tüm sosyal haklarına dair uzlaşılmak üzere uzlaşma yapıldı.

Bilecik ili Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı Zekiye Tekin ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, 2020-2022 senesi arasında işçilere ödenecek zam oranının belirlenmesi için masaya oturdular.

İlçe başkanı ile sendika başkanı gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi' gereği işçilere ilk bir sene için yüzde 27 zam yapılması kararına kavuşuldu.



ZENGİNLİKTEN DEĞİL İŞÇİM ÇOK KIYMETLİ

Pazaryeri İlçe Belediyesi'nde 2 senelik toplu iş sözleşmesi mutluluğu na şahit olundu . Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye-İş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli de dahil oldu.

Yapılan sözleşme kapsamında çalışanların aylık maaş ödemelerinde ilk senelik zaman için yüzde 27, ikinci sene adına memur maaş zammı ve enflasyon farkı yevmiyelerine ve tüm sosyal haklarına etki edilmek üzere uzlaşma tamamlandı .



Törende söz alan Tekin “Çok zengin bir belediye olduğumuz için değil sizlerin çalışanlarımında kıymetini bilirim. O sebeple sendika ile baya iyi hoş bir şekilde arayı bulduk anlaştık . Birbirimizin değerini anlayarak çalışacağız. çalışanların tamamı işini tam yaparsa hiçbir sorun yaşamayız. yaptığımız sözleşme hepimize hayırlı uğurlu olsun” diyerek aktardı.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©