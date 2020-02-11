Müşteri Temsilcisi Kimdir?Ne iş Yapar Nasıl Müşteri Temsilcisi Olunur ve müşteri temsilcisi Hangi Alanlarda Çalışır ? Yasal Hakları Nelerdir...
Müşteri Temsilcisi Kimdir ? Ne iş Yapar Nasıl Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi Kimdir?
Müşteri Temsilcisi, firma ürün ve hizmetleri ile alakalı gelecek olan sorulara destej gereken konularda tam anlamıyla bilgi verecek rehber olabilecek potansiyel müşterileri firmaya iletmek firma ile mevcut iş arasında sıkı bir bağ oluşturma görevi ne sahip şahıslardır ve müşteri bilgiler tutmakla görevlidir.
Müşteri Temsilcisinin Görev Anlamı Neleri Kapsar?
Müşteri temsilcisinin görev anlam çalıştığı sektöre göre ayrılıklar göstermektedir . Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında bir araya gelinir;
- Müşteri çağrılarına yanıt vermek ,
- Müşteri şikayetlerini arama , e-posta, posta veya sosyal medya iletişim araçları ile çözümlemek ,
- Müşterilere, ürün ve hizmetler konusunda detaylı bilgi aktarımı yapmak ,
- Ödeme bilgisi, adres ve telefon numaraları gibi müşteri bilgilerini talep ederek bu tarz kişisel bilgileri korumak gerektiğinde kullanmak,
- Sipariş veya geri ödeme ile alakalı olan iş durumlarında bilgileri müşteriye aktarmak iletişim sağlamak ,
- Müşteriyi, kullanmakta olduğu bir ürün hakkında ya da hizmet ile alakalı durumlardaki memnuniyetsizliği gidermek olası durumların önüne geçmek ve iptali talebini yeniden düşünmeye ikna etmek,
- Müşteri kişisel bilgileri olan hesap kart numarası abone numarası sipariş num gibi birtakım verileri kaydederek müşteri bilgilerine ulaşmak ,
- Müşteri hesap bilgilerini yenilemek,
- Müşterinin şikayetini dinleyerek ürün veya hizmet sorunlarını halletmek çözüm odaklı yaklaşım sağlamak;
- Müşteri nin eksiğini anlayarak mevcut ürün veya hizmet gerekliliklerinden bahsederek öneri sunmak,
- Ürün geri çağırma işlemlerini gerçekleştirmek,
- Genel müşteri memnuniyeti hakkında rapor hazırlamak,
- Konu hakkında o birim ile işbirliği yapmak firma politika sındaki farklılıklardan haberdar olmak,
- Açık ve interaktif iletişim yoluyla sürdürülebilir ilişkiler kurmak.
Nasıl Müşteri Temsilcisi Olunur?
Müşteri temsilcisi olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu yoktur . Bu iş tamamen doğaçlama ve buna bağlı her firma içerisinde yetkinlik kazanılmaktadır Firmaların çalıştırmak istediği kişileri bu alanda eğitirler
İşverenlerin Müşteri Temsilcisinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?
Müşteri temsilcisinin ilk etapta en önemsenen kriteri , müşterilere karşı etkileyici bir dil e sahip olması diksiyonu düzgün şahıslar olması çözüm önerisinde bulunabilen kabiliyetlerine sahip olması istenir .müşteri temsilcisi adayları için lşu özelliklere dikkat edilmektedir
- Düzgün bir diksiyona sahip olması,
- Telefonla iletişim kurma becerileri ve aktif dinleme becerisine hakim
- düzgün akıcı bir dil kullanması,
- Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti bulunması
- Farklı müşteri beklentilerine sabır ve nezaket gösterebilen ,
- Takım çalışmasına uyumlu olabilen,
- Zamanı gerektiği gibi kullanan dakik hareket eden kişiler
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