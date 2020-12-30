Müjde! Milyonlarca Çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı uzatıldı İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı uzatıldı
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)
İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.