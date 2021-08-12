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Müjde! Kamu işçisinin zam oranı netleşti! Yüzde 12+500 TL zam...

Müjde! Kamu işçisinin zam oranı netleşti! Yüzde 12+500 TL zam...

Müjde! Kamu işçisinin zam oranı netleşti! Yüzde 12+500 TL zam...
12 Ağustos 2021 Perşembe 21:24

amuda 700 bin işçinin dikkatle takip ettiği zam pazarlığı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti bu daha çok taşerondan kadroya geçenleri ilgilendiriyor 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.

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