Müjde! Kamu işçisinin zam oranı netleşti! Yüzde 12+500 TL zam...

amuda 700 bin işçinin dikkatle takip ettiği zam pazarlığı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti bu daha çok taşerondan kadroya geçenleri ilgilendiriyor 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.