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FETÖ, işte bu 4 okula giremedi!
FETÖ, işte bu 4 okula giremedi!
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Müjde! Depremde Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!

Müjde ! Depremde Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!

Müjde! Depremde Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!
02 Şubat 2020 Pazar 16:47

Depremde  Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!

696 Numaralı KHK ile taşeron  çalışanları da bulunduğu kurumlardan genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna ve belediyelerde şirket işçiliğine göreve geçerilen işçilere yapılacak faydanın 'Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar' başlığı altında yardımlar ödenebilmektedir .

Son yaşanan Elazığ ve Malatya depreminde zarara uğrayan ortasında taşeron çalışanlardan yerleştirilen işçiler bulunan o çalışanlara toplu iş sözleşmesi kararlarınca  1.000 (Bin) TL tabii afet yardımı ödeneceği açıklandı.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ NE GEREKTİRİYOR

YHK'nın toplu iş sözleşmesi kararlarına göre hem 4/D devamlı çalışanlara , hem de belediye kurum çalışanlarına afetlerde zarara uğramaları durumunda 1.000 TL yardım alailecektir .

Çalışanlar için toplu iş  anlaşmasında bulunan hüküm aynen şu şekildedir ;

" Konuya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

D-TABİİ AFET YARDIMI:
İşçilerin yangın, zelzele, sel ve benzeri  doğal afetlerden ziyana uğramalrı durumunda 1.000,00(bin)TL.'ye kadar tabii afet yardımı yapılır. "

KURUMA BAŞVURU  NASIL YAPILMALI

Deprem ve onun gibi yaşanacak diğer tabii afetlerde hasara uğrayan işçiler hallerini gösterir bir  belge ile  beraber işyerlerine bildiri yaparak bu yardımı alacaklardır .

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİNi DE BU HAK KAPSAYACAK

Belediye şirketlerine yerleşen çalışanlar için gerekse de 4/D'li sürekli çalışan  şahıslar bu yardımı alabileceklerdir .


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Deprem #Elazığ #manisa #Malatya
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