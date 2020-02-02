Müjde ! Depremde Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!

Depremde Zarara Uğrayan Çalışanlara 1.000 TL Devetten Afet yardımı!

696 Numaralı KHK ile taşeron çalışanları da bulunduğu kurumlardan genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna ve belediyelerde şirket işçiliğine göreve geçerilen işçilere yapılacak faydanın 'Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar' başlığı altında yardımlar ödenebilmektedir .

Son yaşanan Elazığ ve Malatya depreminde zarara uğrayan ortasında taşeron çalışanlardan yerleştirilen işçiler bulunan o çalışanlara toplu iş sözleşmesi kararlarınca 1.000 (Bin) TL tabii afet yardımı ödeneceği açıklandı.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ NE GEREKTİRİYOR

YHK'nın toplu iş sözleşmesi kararlarına göre hem 4/D devamlı çalışanlara , hem de belediye kurum çalışanlarına afetlerde zarara uğramaları durumunda 1.000 TL yardım alailecektir .

Çalışanlar için toplu iş anlaşmasında bulunan hüküm aynen şu şekildedir ;

" Konuya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

D-TABİİ AFET YARDIMI:

İşçilerin yangın, zelzele, sel ve benzeri doğal afetlerden ziyana uğramalrı durumunda 1.000,00(bin)TL.'ye kadar tabii afet yardımı yapılır. "

KURUMA BAŞVURU NASIL YAPILMALI

Deprem ve onun gibi yaşanacak diğer tabii afetlerde hasara uğrayan işçiler hallerini gösterir bir belge ile beraber işyerlerine bildiri yaparak bu yardımı alacaklardır .

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİNi DE BU HAK KAPSAYACAK

Belediye şirketlerine yerleşen çalışanlar için gerekse de 4/D'li sürekli çalışan şahıslar bu yardımı alabileceklerdir .