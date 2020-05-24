Milyonları ilgilendiren karar!Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi

Sorumlu olarak çalıştığı iş yerinde , yüksek prim alabilmek için fire ürünlerini en aa indirilmiş gösteren mağaza sorumlusu, tazminatsız şekilde işten atıldı. Mahkemenin, 'tazminat ödenmeli' dediği uyanık müdüre kötü haber Yargıtay'dan ulaştı . üst mahkeme , envanter yapılacağı tarih için doğru rakamın girilmemesinin haklı nedenle feshin gerektirdiğine hükmetti..

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde emsal nitelikte bir karara daha adım attı . karar detayında ; davalı şirketin mağaza sayımlarında fire ürün sayısının şirketçe belirlenen miktardan az bulunuyor olması durumunda mağaza sorumlusu olarak işine devam eden personele prim adı altında belirlenen miktarda ödeme yapıldığı bildirildi.

Kararda şu alanlar dikkat çekti "Davacının iş akdinin fire ürünleri kasadan geçirerek parasını ödemesi ve fire oranını düşük göstermeye çalışması ve yine personelden de para almak suretiyle ürün alması bu şekilde hem mağazayı başarılı göstermek hem de prim alma amacı taşıdığı doğruluk ve dürüstlük ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile fesih işlemi geçerlilik kazanmıştır . Davacının açıklanan şekilde davranarak fire sayısını azaltarak envanter sayımında fire miktarının düşük çıkmasını ve işverence verilen envanter priminden faydalanmasını amaçladığı, mağaza sorumlusu olan davacının iş akdinin bu davranışları ile güveni sarstığından 4857 sayılı Yasa'nın 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedene dayalı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. İşverenin güveninin kötüye kullanıldığı bu gibi durumlarda, işçinin sağladığı ekonomik yararın azlığı ve çokluğu fesih nedeninin oluşmasında etkili olmamaktadır . Önemli olan husus işverenin işçiye karşı olan güvenini yitirmesi olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Somut uyuşmazlıkta davacının fesih sebebi yapılan davranışları 4857 sayılı Yasa'nın 25/II maddesi kapsamında kalmakta olup işverenin güvenini kötüye kullanma niteliğindedir. Bu durumda işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yerinde görülmeyen yazılı gerekçesi ile tazminat taleplerinin kabulüne karar vermesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir ."