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Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 6 günü geçiren hak talep edemez...

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 6 günü geçiren hak talep edemez... Çalıştığı iş yerinde değişiklik yapılması halinde çalışanların buna itiraz hakkı vardır. İşte bir işçinin iş yerinde ve kendisinin çalışma şeklinde yapılan değişiklikleri 6 gün içinde itiraz etmesi gerekmektedir. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İşte ayrıntılar:

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 6 günü geçiren hak talep edemez...
29 Eylül 2021 Çarşamba 18:11

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir.

Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir.

İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır.

Bu durum kıdem tazminatı açısından özel bir durum arz etmemektedir.

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