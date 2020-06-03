Milyonlarca İşçiye Büyük Vurgun Yazıklar Olsun! Milyonlarca çalışan dikkat! Sakın imzalamayın, 4 yıl hapis cezası var

Milyonlarca İşçiye Büyük Vurgun Yazıklar Olsun!

Milyonlarca İşçiye Büyük Vurgun Yazıklar Olsun! Milyonlarca çalışan dikkat! Sakın imzalamayın, 4 yıl hapis cezası var

Yaklaşık 3 aylık pandemi sürecinde devletin ödeme yapmış olduğu aile destek paketini de gasp etmeye kalkışan patron ve işverenler olduğu anlaşıldı

Covid-19 Sürecinde çalışmayan devam eden işletmelerde görevli işçilerden değişik şikayetler bakanlıklara ulaşmaya başladı İlk gelen vaka haberi şu şekilde;.Uyanık işletme sahipleri veya yöneticilerinin bazıları ödenen yardım tutarlarını ‘Biz size maaş ödedik’ diyerek geri istiyor.Pandemi sürecinde sosyal destekten işsiz kalanların dışında çalışıp da muhtaç olan kişiler de aldı. İşyerleri bu kişilerden aldıkları yardımları getirmeleri talep ediyorlarsınırlarını zorlar nitelikteydi. Öyle ki Covid-19’a yakalanan personele para cezası uygulayacağını bildiren işletmeler bile karşımıza çıktı .Merak ediyorum da hangi hukuk bunu öngörebilir ki? İnsan canıyla mı uğraşsın yoksa işverenin keseceği cezayı mı düşünsün?

Ödenek alıp almadığına dair döküm değil E devlet Şifresi şifre isteyenler de var!

Daha önce bazı kurumlar çalışan personellerinin e-Devlet şifrelerini çeşitli bahaneler ile . Bu durum kişisel bilgi gasp'ı olarak kayda geçer ve şahıs kişisel verilerin korunması kanununa suç teşkil etmektedir ve bu durumun medeni kanun kapsamında 2 ila 4 yıl arası hapis cezası mevcuttur. E-Devlet şifreleri kişiye aittir ve 3.kişilere verilemez. İşletmeniz bu yönde bir bilgi talep etmesi halinde reddedin, bu nedenle sizin iş akdinizi sonlandıramaz. Bu yasalara aykırı hareket olduğu için asla çekimser davranmayın reddedin ve gerekiyorsa yasal yollara başvurun