Milyonlarca Çalışanlara 4 bin 750 lira ek ödeme Yapılacağı Duyuruldu ! SGK, SSK, Bağkur ve emekli sandığı! Milyonlarca kişiye 4 bin 750 lira ek ödeme ! taksitli nakit avans işlemleri İçin Önemli gelişmeler Nelerdir ? İşte Detaylar

Milyonlarca Çalışanlara 4 bin 750 lira ek ödeme Yapılacağı Duyuruldu !

Milyonlarca Çalışanlara 4 bin 750 lira ek ödeme Yapılacağı Duyuruldu ! SGK, SSK, Bağkur ve emekli sandığı! Milyonlarca kişiye 4 bin 750 lira ek ödeme ! taksitli nakit avans işlemleri İçin Önemli gelişmeler Nelerdir ? İşte Detaylar

Müjdeli haber Resmi Gazete açıklandı ! Bankalar artık ücret talep etmeyecekler..

TCMB'den para ve kıymetli maden transfer tutarlarını barındıran yeni tebliğ resmi gazetenin 7 Mart tarihinde kayda geçti. ATM kullanımı, nakit avans, kart yenileme ve bankaların EFT Havale Gibi bir takım para transferleri dahil her hangi bir ücrete tabi tutulmayacağı duyuruldu akabinin de de bir takım bankacılık hizmet ve ürünlerde önemli farklılıklar oluşturdu . Finansal kullanıcılardan talep edilecek Ücretler ile alakalı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe resmen girdi kural başladı...

İşte 7 Mart Cumartesi günü Yayınlanan Resmi Gazete'de tebliğin bütün detayları...

NAKİT AVANSA DA ÜCRET ALINMAYACAK

Hayata geçirilecek Tebliğe göre, kredili mevduat hesaplarından ve ek hesaplardan kullandırılan ek ücret ve krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans ve nakit avans kullanımları için de ek bir ücret yada faiş bir faiz talep edilmeyecek . Nakit avans çekilmesi halinde tahsil olan ücret, avans tutarı oranının yüzde 1'ini aşmayacaktır .Yapılan Bu düzenleme vatandaşa hiç değilse bir nebze nefes aldıracaktır.

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