Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşe geç Kalmak 'geçerli fesih' Sebebi...

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşe geç Kalmak 'geçerli fesih' Sebebi...

Belediye Başkanlığına bağlı idari personel çalışanı mesai saatlerine uyum sağlayabilecek işe geç kalıp erken iş çıkışı yapan başlayınca işveren kurum, çalışanın giriş-çıkış saatlerini tutanağa bağlı tuttu.

Ardından bu durumu devamsızlık olarak gördü ve budurumun sürekliliği çalışanı işinden etti.

Çalışan kişi yasal yollara başvuru yaparak işine devam etme isteğini işe iade devası açarak gerçekleştirdi

Çalışanın mahkemeye başvurduğu işe iade davasında, davaya bakan hakimin, işe bir devamsızlığın söz konusu olmadığı ve yapılan feshin haksız olduğu sebebi ile çalışanı işe iade etti.

İşveren Kararı temyiz etti.Karar neticesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işe iade kararını bozarak emsal niteliğinde bir karara adım attı;

Yargıtay işe geç kalıp iş çıkış saatinde erken çıkmak yani eksik süreyi tamamlamamak devamsızlık olarak görülmese de işçinin , işyerindeki mesai saatlerinin 09:00-18:00 saatleri arasında olduğu, puantaj kayıtları ile tutanaklar araştırılmış olduğunda özellikle 2014 senesi içerisinde mesai saatlerine uyum gösterilmediğinin anlaşıldığını bu durumun geçerli bir fesih olarak sayılması gerektiğinin aktardı.

Yargıtay bu durumunun devamsızlık olmayacağına dikkat çekti ve bu konuda bir iş akdi feshinin yersiz bir durum olduğunu anımsattı işçi işine geri döndü.

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