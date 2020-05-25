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Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Haftalık izin günleri kaldırılıyor mu?

Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Haftalık izin günleri kaldırılıyor mu?Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Yarımşar gün izin verilebilir mi?

Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Haftalık izin günleri kaldırılıyor mu?
25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:01

Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Haftalık izin günleri için Şok değişiklik kararı

gün haftalık izin vermesine yönelik tartışmalar devam ederken , Yargıtay'dan konuyla alakalı emsal nitelikte bir karar geldi.

Milyonlarca işçiyi çok yakından ilgilendiren haftalık izin konusunda içtihat metni özelliğinde karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceği konusunda emsal  bir karara imza attı .

Karar içeriği şu şekildedir:

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saati kapsamak zorundadır. Bunun altında bir süre haftalık tatil verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili parçalara ayrılamaz yada kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması durumunda hafta tatili hiç olmamış verilmemiş sayılır. Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesi incelendiğinde davacı işçinin hafta tatilinde çalışma şekline ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması gibi, dilekçede normal mesainin haftanın 6 günü olduğu açıkça ifade edilmiştir. Dava dilekçesindeki bu açıklama ve tüm dosya kapsamından davacı işçinin davalıya ait iş yerinde haftanın 7 günü çalışmadığı anlaşılmakla, hafta tatili talebinin kabul edilmemesi konusunda karar verilmesi gerekirken kabulüne hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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