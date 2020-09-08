Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi oldugu yargıtay tarafınca duyuruldu Yargıtay, işe geç gelen ve erken çıkan işçinin tazminatsız işten çıkarılacağına yönelik karar verdi.

Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi oldugu yargıtay tarafınca duyuruldu

Yargıtay, sabah mesaiye geç kalan, akşam erken çıkan çalışanın tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan İş Mahkemesi ile İstinaf Mahkemesi'nin hükmünü bozduğunu duyurdu.

İddiaya göre, çalıştığı işyerınde sabah 08.00 mesaisine yarım saat geç kalarak başlayan akşam da mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçi tazminatsız şekilde işinden oldu İşçi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı dava açarak yargılama süresini başlattı , depo işçisi olarak görev yaptığı , davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin açık ve kesin bir ifade olmadan bitirildiğine değindi

Mahkeme; davalı işverenin gerçekleştirmiş olduğu fesih işleminde feshin son çare olma ilkesine aykırılık gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan kabul etmedi. Gerekçeli kararda; davacının 08.00'de başlayan vardiyaya 08.35 ve 09.00'da işbaşı yapması eylemlerinin iş akdi feshini gerektirir ağırlıkta olmadığı, davalı işverence bu hareketi kaynaklı işleyişin ne şekilde olumsuz etkilendiği konusunda ispatlanamadığı, fesih işleminin ölçülü şekildede bulunmadığnı anlattı. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, işçinin işe geç gelip erken çıktığına dair tutanak tutulduğuna önem verildi . Davacının savunma imzalamadığı ve davacıya bu sebeple 2 günlük ücretten kesme cezası ve ihtar verildiği, davacının belirtilenlerin doğru bulunmamıış olmasına ilişkin savunma verdiği anımsatıldıı. Kararda; "Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00'da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Bu karar ile de işini tam anlamıyla gerçekleştirmeyen savsaklayan çalışanların hiçbir hak talep etmeksizin işsiz kalabilecekleri apaçık anlatılmıştır.