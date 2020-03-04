Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat geldi ! Eğitim bir sen ve Sağlık sen maaş promosyonu adına sevindirici haber geldi işte o iller..

Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat geldi !

Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat geldi ! Eğitim bir sen ve Sağlık sen maaş promosyonu adına sevindirici haber geldi işte o iller..

Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No'lu Şube, Mersin Üniversitesi ile bankalar içerisinde 4 Mart tarihi itibariyle yapılan promosyon ihalesine ilgili sendika adına dahil oldu . İhaleyi kazanan banka, dört senelik olarak personel kişi başı olarak sevindirici 5 bin 450 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı

Promosyon ödemeleri hakkında iaçıklama yapan Şube Başkanı Öğr. Gör. Ömer Özbilen, 2020 senesi 5. ayında 4 bin 980 personelin tamamına bir seferde 5 bin 450 TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Şuanki promosyon anlaşmasında kişi başına düşen tutar ile ilgili , üç sene evvel gerçekleşen promosyon ihalesinde temin edilen miktarın iki katından daha da çok olduğunu anlatan Özbilen, "Anlaşmanın, tek seferde ve eşit paylarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/D personelimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim " dedi.

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