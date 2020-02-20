Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..

Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..

Memurlar dikkat! konutları için özel kredi verilecek Garanti BBVA’dan kamu lojmanları için kredi

Kredi Faiz oranı 0,95 Oranında Hazırlanıyor !

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma kapsamında imzaladığı protokol gereği devlet lojmanları için yüzde 0.95 ile kredi kullanımı isteyen tüm çalışanlara verilecektir.

PROTOKOL HAZIR

Devlete ait konutların ihale yöntemi ile satışa sunulmakta.Lojman satışında ev satın almak isteyen tüm kamu çalışnları için aylık yüzde 0.95 cazip faiz oranı ve 120 maksimum vade ye kadar kredi kullandırımı olacağını duyurdu.

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