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Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..

Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..

Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..
20 Şubat 2020 Perşembe 22:44

 Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..

Memurlar dikkat! konutları için özel kredi verilecek Garanti BBVA’dan kamu lojmanları için kredi

Kredi Faiz oranı 0,95 Oranında Hazırlanıyor !

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma kapsamında imzaladığı protokol gereği devlet lojmanları için yüzde 0.95 ile kredi kullanımı isteyen tüm çalışanlara verilecektir.

PROTOKOL HAZIR

Devlete ait konutların ihale yöntemi ile satışa sunulmakta.Lojman satışında ev satın almak isteyen tüm kamu çalışnları için aylık yüzde 0.95 cazip  faiz oranı ve 120 maksimum vade ye kadar kredi kullandırımı olacağını  duyurdu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Memurlara Müjde! Lojmanlar İçin Özel Kredi Verilecek..
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