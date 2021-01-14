Memurlar zam için yarın Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor! Memurlar zam için yarın Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor! Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 15 Ocak 2021 tarihinde memurlar ve kamu çalışanlarının sorunları için Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yarın mektup gönderecekler. İşte detaylar...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, özel bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu oldu. Genel Başkan Kahveci, hem ülke gündemi hem de çalışma hayatının çözüm bekleyen önemli konularına dair açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON HEDEFİNİN ALTINDA ZAM

"2021 yılı için hükümetin enflasyon hedefi yüzde 10’larda iken 3+3’lük zam kamu çalışanlarının alım gücünü iyice düşürmüştür. Hedef enflasyon kadar dahi ücret artışı öngörülmüyor" diyen Kahveci toplu sözleşme sürecinin sağlıklı yürütülmediğini ifade ederek '2021 yılı geçinmeleri açısından kamu çalışanları için zor bir yol olacak' dedi.

Memurlar ve kamu çalışanlarının zam oranları da önemli gündem olan yayında Kahveci zam oranlarının revize edilmesini istedi. Enflasyon artışlarının temel gıdalarda 'Yüzde 30’ları hatta yüzde 50’leri bulan artışlar var.' diyen Kahveci taleplerini Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ileteceklerini söyledi.

'MEMUR TOPLU SÖZLEŞMELERİ HÜSRANLA SONUÇLANDI'

Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci 'Yetkili konfederasyonun yaptığı bütün toplu sözleşmeler de hüsranla sonuçlanmış. Enflasyon farkını almadan masadan kalktıkları yılı biliyoruz. Böyle bir öngörü olamaz' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

KPDK'nın bir an önce toplanmasını isteyen Kahveci " Kamuda yaşanan sorunlar varken, beklememek gerekir. Sözleşmelilere kadro konusundan, ek göstergeye kadar birçok konuda sorunlar çözüm bekliyor. Memurlar için kanun çıkarmak bu kadar zor olmamalıdır. TBMM bir günü de kamu çalışanlarına ve emeklilerine ayırsın, gerekli düzenlemeleri yapsın” dedi.

Kamu Sen Genel Başkanının açıklamaları şu şekilde devam etti;

15 OCAK CUMA GÜNÜ EK ZAM TALEBİMİZİ HEM CUMHURBAŞKALIĞINA HEM DE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BİLDİRECEĞİZ

Topu sözleşme masasında basiretsiz yönetim anlayışının sıkıntısını kamu çalışanlarının çektiğini söyleyen Kahveci “Yetkili sendikaların değişme zamanı gelmiştir” dedi. Ocak 2021 den itibaren uygulanacak zam oranının yetersizliğinin bir kez daha altını çizen Kahveci, 15 Ocak tarihinde yapılacak etkinlik hakkında da bilgi vererek şunları ifade etti;

“Toplu sözleşme masasının yetkili sendikalar tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülememesi sonucunda bugünkü tablo ortaya çıktı. 2021 yılı için hükümetin enflasyon hedefi yüzde 10’larda iken 3+3’lük zam kamu çalışanlarının alım gücünü iyice düşürmüştür. Hedef enflasyon kadar dahi ücret artışı öngörülmüyor. Bu noktada memuru enflasyona karşı ezdirmemek lazım. 2021 yılı geçinmeleri açısından kamu çalışanları için zor bir yol olacak. 3+3’lük zam yeniden revize edilsin. Temel gıda maddelerinde yaşanan artış göz ardı edilecek bir durum değil. Yüzde 30’ları hatta yüzde 50’leri bulan artışlar var.

Türkiye Kamu-Sen olarak sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmamıza kamu çalışanları ciddi destek verdi. Hem ülkemizde hem de dünya gündeminde 1. sırada yer aldık. 15 Ocak Cuma günü de hem Cumhurbaşkanlığına hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına bu talebimizi mektupla da bildireceğiz. Türkiye genelinde bir çalışma olacak. Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak düzenleme piyasaların da canlanmasına neden olacaktır.”

ZAMANINDA BİRLİK ÇAĞRIMIZA KULAK TIKAYANLAR TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA MÜCADELE EDEMEDİLER

Yetkili oldukları bütün dönemlerde de kamu çalışanlarına ve emeklilerine kaybettirdiklerine işaret eden Genel Başkanımız KPDK toplantısının da bir an önce toplanmasının önemini belirterek;

“Yetkili sendikayım diye böbürlenirsen, masadan imza atmadım diye açıklayarak kurtulamazsın. Süreci daha iyi yönetip imza atılacak duruma getirseydin demezler mi! Bizler de Türkiye Kamu-Sen olarak her türlü desteği vereceğimizi açıkladık o dönem. Hatta o dönem toplu sözleşme masası daha kurulmadan, 25 Temmuz’da birlik çağrısı yaptık. Şimdi adama günaydın derler. Yetkili konfederasyonun yaptığı bütün toplu sözleşmeler de hüsranla sonuçlanmış. Enflasyon farkını almadan masadan kalktıkları yılı biliyoruz. Böyle bir öngörü olamaz. Bu yaşananları kamu çalışanlarının da iyi değerlendirmesi lazım. Kaybeden taraf kamu çalışanları oluyor. Yetkili sendikaların değişme zamanı gelmiştir" dedi.

KPDK BİR AN ÖNCE TOPLANMALI

Kahveci, kamuda çözüm bekleyen sorunlara işaret ederek, "KPDK ertelendikten sonra toplantı için gün belirlenmedi. Kamuda yaşanan sorunlar varken, beklememek gerekir. Sözleşmelilere kadro konusundan, ek göstergeye kadar birçok konuda sorunlar çözüm bekliyor. Memurlar için kanun çıkarmak bu kadar zor olmamalıdır. TBMM bir günü de kamu çalışanlarına ve emeklilerine ayırsın, gerekli düzenlemeleri yapsın” dedi.

MERHUM DENKTAŞ’I RAHMETLE ANIYORUM

Programın sonunda vefatının 9. Yılında KKTC kurucusu Sayın Rauf Denktaş’ı da rahmetle anan Kahveci, “Sayın Denktaş’ı unutmak mümkün değil. Ülkesini yoktan var eden bir liderdir. Kıbrıs’ta bir mücadele vererek bağımsız bir devlet kurdu. Kendisini ölümünün 9. Yılında rahmetle anıyorum. Onun kemiklerini sızlatmayan bir yönetim de şu anda görev başında.” dedi.