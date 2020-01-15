Memurlar'ın Yemek Ücretlerindeki Zam Oranı Bellirlendi

Memurlar'ın Sözleşmeli Çalışanların Yemek Ücretlerindeki Artış Oranı Bellirlendi

Memurlar'ın Sözleşmeli Çalışanların Yemek Ücretlerindeki Artış Oranı Belli Oldu ,Resmi Gazetede Yayınlandı tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin yemek Paralarına yüzde 8 oranında zam yapılacak!

Tüm Memurve kamu personelinin bildiği gibi, yemek yardımında oluşan giderler i sağlamak amaçlı, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerine verilen ödeneklerle karşılanmaktadır. Kalan kısım ise yemek yiyenlerden alınmaktadır.

2020 senesinde öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak en az günlük yemek bedeli bellirlendi . 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, memur ve sözleşmeli çalışan kişilerin yemek ücretlerine yüzde 8 oranında zam verildi Aşağıdaki tabloda detaylı paylaşılmaktadır. Ancak kurumlar, bu miktarların üstünde bir yemek bedeli tespit edebilmektedir.

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