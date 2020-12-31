Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek! Memura vergi dilimi sürprizi: 5 ayda ücretler eriyecek! Memurlar yılın ilk aylarında toplam ücretleri 24.000 TL'yi geçtiğinde yüzde 15'lik vergi diliminden %20'lik vergi dilimine geçecekler. Bu da maaşlarda Mayıs ayından itibaren yaklaşık yüzde 5'lik kayıp anlamına geliyor....

Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek!

Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek! Memura vergi dilimi sürprizi: 5 ayda ücretler eriyecek! Memurlar yılın ilk aylarında toplam ücretleri 24.000 TL'yi geçtiğinde yüzde 15'lik vergi diliminden %20'lik vergi dilimine geçecekler. Bu da maaşlarda Mayıs ayından itibaren yaklaşık yüzde 5'lik kayıp anlamına geliyor....

Memura vergi dilimi şoku! Yeni yıl ile birlikte toplu sözleşme gereği sadece yüzde 3 zam alacak olan memurlar Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile 2020 yılının ikinci altı aylık dilimi için oluşan enflasyon farkınıda alacaklar.

MEMURUN ZAMMI 5 AY SONRA ERİYECEK

Fakat oluşan enflasyon farkı ile birlikte alınacak olan yaklaşık yüzde 7'lik zam miktari yılın ilk 5 ayında tekrar düşecek. Resmi Gazete'de 29 Aralık günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile milyonlarca çalışan için vergi dilimleri belli oldu. Yılın ilk aylarında toplam ücret 24.000 TL'yi geçtiğinde çalışanlar bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'lik vergi dilimine girecekler.

24.000 TL'Yİ GEÇEN ÜST DİLİME

Milyonlarca memurun (Polis, öğretmen, uzman, memur, şef vb. ) yılın 5. ayı olan Mayıs ayında %15'lik dilimden %20'lik vergi dilimine geçmesi bekleniyor. Böylelikle maaşlarda yüzde 5'e yaklaşan bir kayıp olacak. Maaşı ortalama 6 bin lira olan polis memurunun yılın 4. ayında bir üst vergi dilimine girmiş olacak. Maaşı yüksek memurlar daha erken üst vergi dilimine girecekler

BAŞLANGIÇ VERGİ DİLİMİ YÜZDE 15

En düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar yüzde 9.09 artırılarak 22 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkarıldı. Yıl başından itibaren ele geçen ücret toplamı 24 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi dilimine girilecek. Ücret ve maaştan daha fazla vergi kesilecek.

ASGARİ ÜCRETLİLERDE BU YIL ERKEN GİRECEKLER

Asgari ücrette yüzde 21.5 artış olmasına karşın en düşük dilimdeki artışın yüzde 9.09’da kalması nedeniyle asgari ücretli de daha erken yüzde 20’lik dilime gireceği için daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. Asgari ücretliler de yılın 8. ayında bir üst vergi dilimine girmiş olacaklar.

NE YAPILABİLİRDİ?

Milyonlarca çalışanın ücreti yeniden değerlendirme oranında değil gerçekleşen enflasyon oranında arttı. Bu yıl yaklaşık yüzde 14'e yaklaşan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yeniden değerlendirem oranının yaklaşık 5 puan üzerinde oldu. Asgari ücret artışı ise yüzde 21 olarak açıklandı. Bu ise yenide değerlendirme oranının 12 puan üzerinde bir artış. Gelir vergisi tebliğindeki artışlar için yeniden değerlendirme oranı değil asgari ücrete yapılan artış oranları esas alınsa idi son iki yıllık süreçte çalışanların ücretleri vergi dilimine daha geç girecek ve aldıkları maaşlar daha yüksek olacaktı.

MAAŞLARA TOPLAMDA YILLIK 24.000 TL SINIRI

Buna göre yıllık olarak alınan maaş ve ikramiyeler toplamda 24.000 TL'yi geçtiğinde çalışanlar bİr üst vergi dilimine girecekler. Yani gelir vergisi %15'ten yüzde 20'ye çıkacak. İşte detaylar....

MEMUR, İŞÇİ, ÇALIŞAN...

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

GELİR MİKTARI VERGİ DİLİMİ 24.000 TL'ye kadar % 15 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası % 27 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası % 35 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası % 40

İşte Bakanlığın yayınladığı tebliğ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 313)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım men