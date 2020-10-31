Memura bu ay enflasyon farkı geliyor! Ekonomistler 4 ayın zirvesini bekliyor Ekonomistler enflasyonun 4 ayın zirvesine çıkmasını bekliyor

Memura bu ay enflasyon farkı geliyor! Ekonomistler 4 ayın zirvesini bekliyor

Memura bu ay enflasyon farkı geliyor! Ekonomistler 4 ayın zirvesini bekliyor Ekonomistler enflasyonun 4 ayın zirvesine çıkmasını bekliyor

Memura bu ay enflasyon farkı oluşması bekleniyor! Ekonomistler enflasyonda 4 ayın zirvesini bekliyorlar. Enflasyon farkı için yılın son üç ayında toplam 1,56'lık artış memur ve emeklilerin enflasyon farkı alması için yeterli olacak. Ekonomistler ise bu ay yüzde 2,1 enflasyon bekliyorlar. İşte detaylar...

Ekonomistler enflasyonun 4 ayın zirvesine çıkmasını bekliyor

Ekonomistler enflasyonun 4 ayın zirvesine çıkmasını bekliyor

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin enflasyon anketine katılan ekonomistler Ekim'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 11,90 olarak gerçekleşeceğini öngördüler. Ekonomistlerin beklentileri gerçekleşirse tüketici fiyatlarında 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedilmiş olacak.

Ekonomistler Ekim'de enflasyonun sınırlı bir yükseliş yaşayacağını öngördü.

EKİM'DE % 2,1 BEKLENİYOR

Bloomberg HT'nin Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre ekonomistler Ekim'de tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde 11,90 artmasını bekliyor. Aylık bazda ise enflasyonun yüzde 2,1 olması öngörülüyor.

21 kurumun katıldığı ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 2,65 artmasını; en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 1,25 artmasını öngördü.

Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12,30

Ankette kurumlar yılsonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre ekonomistler yıl sonunda enflasyonun yüzde 12,30 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum yılsonunda enflasyonun yüzde 11; en yüksek beklentiyi paylaşan kurum yüzde 13,5 olmasını öngördü.

MEMUR MAAŞLARINA ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşması için yılın ikinci 6 aylık bölümünde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekecek. Yılın ikinci altı aylık dönemi için 3 aylık enflasyon (Temmuz, Ağustos ve Eylül)yüzde 2,44 oldu. Kalan 3 ayda (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon yüzde 1,56'i aşarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı kadar fark ücreti alacaklar.

Ekonomistlerin beklentisi gibi Ekim ayında yüzde 2,1'lik enflasyon verisi gelirse memur ve memur emeklileri için şimdiden % 0,45enflasyon farkı oluşmuş olacak. Bu veriye (Ekim ayı enflasyon rakamına) yılın kalan son iki aylık (Kasım ve Aralık) enflason farkı da eklenerek son rakam ortaya çıkacak.

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda enflasyon beklentisi yüzde 12,1 seviyesine çekilmişti. Yeni Ekonomi Programı'na göre ise enflasyonda yılsonu gerçekleşme tahmini yüzde 10,5 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası'nın düzenlediği son beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon tahmini yüzde 11,76 olmuştu.

Türkiye'de tüketici fiyatları yıllık bazda en yüksek artışı yüzde 12,6 ile Haziran ayında görmüştü. Haziran ayını takip eden 3 ayda da enflasyonun yatay seyrettiği görüldü.